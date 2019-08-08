史上最貴科創板上市 中一簽最高可賺45萬

2019-08-08 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



第二批科創板股份8日掛牌，晶晨股份和柏楚電子兩股和半個月前上市前輩一樣，首日漲幅目前分別為271.43%和249.99%，晶晨股份、柏楚電子的發行價分別為人民幣38.5元和人民幣68.58元，中一簽500股，盤中賣出最高分別可賺超過人民幣6萬元、10萬元（新台幣26.9萬元、45萬元）。

8日2檔新股上市，科創板股票數量達到27檔，除兩檔新股外，整體漲跌不一，先前強勢行情不再。

中國基金報報導，除了中簽的幸運兒，小米董事長雷軍也是成贏家，晶晨股份是雷軍持股的第三家科創板上市；此外還有5家申報科創板的企業中，發現了雷軍或小米的身影。

中國基金報報導，或許由於只有2檔新股，8日新股漲幅明顯超過首日平均表現。晶晨股份與柏楚電子2檔新股開盤漲幅都超200%，然後快速沖高漲幅一度都超過300%；而首批25檔科創板開市首日的開盤價平均漲幅未140.95%。

晶晨股份發行價人民幣38.5元，早盤就快速沖高至人民幣166元，中一簽（500股）最高可賺6.38萬元，這家公司還是雷軍投出的第三家科創板上市企業。

柏楚電子人民幣278元也創出科創板史上最高股價，之前科創板歷史最高價是N安集上市首日的人民幣243.2元。

繼首批科創板新股方邦股份和樂鑫科技上市後，雷軍持股的第三家科創板晶晨股份上市；此外還有5家申報科創板的企業中，發現了雷軍或小米的身影，分別是金山辦公、九號智慧、石頭科技、創鑫鐳射、聚辰股份。

小米集團持股晶晨股份3.51%的股份，同時也是晶晨股份的重要客戶，是2018年以前高速增長的主要推手。