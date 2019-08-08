中移動半年少賺近15% 年內建逾5萬個5G基地台

2019-08-08 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中國移動8日發布上半年財報，受到同業及跨界競爭不斷加劇、提速降費持續推進等複雜多變的經營環境影響，淨利潤人民幣560.63億元（新台幣2,522.2億元），年跌14.59%。

中國移動2019年上半年營收人民幣3,894億元，年減0.6%；這是中國移動三年來首次出現營收、淨利潤與上年相比下降。

中國移動在財報中表示，公司年內將在全大陸建設超過5萬個5G基地台，實現50個以上城市5G商用服務；與此同時，公司還將在5G下一版國際標準（R16）制定中繼續發揮更大作用，協同產業各方加強5G相關基礎性技術研究，確保技術先進。

截至下午1點42分，中國移動在港股跌幅0.55%，報港幣62.8元。

在業務上，通信服務收入人民幣3514億元，年減1.3%；移動客戶淨增998萬，達到9.35億。

公司在報告中表示，隨著通信業務市場趨於飽和，流量紅利快速消退，簡單依靠傳統要素投入來推動業績增長難以為繼，行業整體呈現負增長，公司的收入和盈利也承受較大壓力。

在經營上，公司上半年資本開支人民幣852億元，自由現金流達到人民幣410億元，繼續保持健康。

在4G方面，4G客戶淨增2113萬，達到7.34億，上半年4G客戶DOU（戶均移動互聯網接入流量）達到7.1GB，年增132.5%。

上半年4G基地台數新建30萬個，至此，中國移動已經在全大陸建設了271萬個4G基地台。