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陸7月出口超預期增長 對歐盟和東協出口均回升

2019-08-08 13:51聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸7月美元計價出口升3.3%，超過預期增長，在展現出口韌性的同時，也讓金融市場稍微鬆了一口氣，分析人士認為這一方面是因為大陸對美出口並沒有出現斷崖式下落，另一方面中國對歐盟、東協還有一帶一路國家的出口增速都超出整體出口增速。

路透報導，短期來看，鑑於美國威脅要在9月1日起加徵新的關稅，8月可能繼續有出口搶跑的情況出現，還有人民幣匯率走貶也將在第3、4季對出口構成支撐。不過，中美貿易摩擦持續和全球經濟放緩的趨勢，代表出口面臨的壓力依然不小。

中原銀行首席經濟學家王軍表示，出口增幅超過預期，也顯示中美貿易戰的久拖未決也讓外貿企業有所準備，即使脫鉤也能承受。

他預計，在大的外部環境趨弱以及中美貿易戰升溫的大背景下，下半年整體外貿形勢仍會保持回落，但隨著近期人民幣匯率破七，預計匯率因素也有助於幫助第3、4季外貿企業的出口，總體政策的總體平穩克制也有助穩定市場信心。

大陸海關總署8日公布，以美元計價7月出口年增3.3%，進口年減5.6%，降幅小於路透調查預估中值的下降8.3%；當月貿易順差為450.6億美元，與上年相比擴大63.9%，高於路透預估中值的400億美元。

從國別和地區來看，以美元計價，今年前七個月，大陸對美國出口下降7.8%，自美國進口下降28.3%；對日本出口下降1.5%，但對歐盟和東盟出口分別增長6.1%和9.1%，遠高於同期整體出口增速0.6%。

海通證券宏觀分析師姜超和李金柳認為，近期川普重新威脅對3,000億美元商品加稅，可能引發8月對美出口再度搶跑，外需放緩和貿易摩擦對未來貿易仍可能形成拖累，而匯率貶值或部分緩解出口壓力。

華泰證券宏觀李超團隊指出，全球經濟放緩和貿易摩擦仍是大陸出口放緩的兩大制約因素，邏輯的反轉還需要全球貨幣政策寬鬆拐點的確認，以及貿易摩擦的實質性緩解。

目前來看，全球經濟疲軟已經促進各國貨幣政策出現適應性調整，但發揮作用有待時間，而貿易關係再度緊張，給出口增長仍帶來較大制約。

李超團隊認為，出口好於預期，但未來仍不容樂觀，出口在7月單月有所走強，可能有匯率變動的原因，4月人民幣兌美元平均匯率為6.72，5到7月均在6.8以上，7月為6.88。

陸7月出口超預期增長。取自北京晚報
陸7月出口超預期增長。取自北京晚報
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