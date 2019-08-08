證金公司下調轉融資費率80基點 降低券商融資成本

2019-08-08 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中國證券金融股份有限公司（簡稱「證金公司」）最新公告，決定自8日起，整體下調轉融資費率80個基點（bp），證金公司表示，此次下調轉融資費率，是根據資金市場利率水準做出的調整，有利於降低證券公司融資成本，促進合規資金參與市場投資，維護資本市場平穩健康發展。

受中美貿易緊張局勢升級的擔憂揮之不去影響，滬綜指7日跌0.3%至2,768.68點，連續第六日收低。

中國證券報引述武漢科技大學金融證券研究所所長董登新的話表示，此次轉融資費率下調意向明確，主要是鼓勵融資融券，將刺激融資融券需求擴大，對緩衝近期市場波動將有一定作用。

不過他同時指出，在中短期市場方向不明的情況下，過度投機也會造成損失，建議中小投資者需謹慎，要防止不利影響和波動。

轉融通業務，是指證金公司將自有或者依法籌集的資金和證券出借給證券公司，以供其辦理融資融券業務的經營活動。轉融通包括轉融資業務和轉融券業務。

其中，轉融資業務是指證金公司將自有資金或者通過發行債券等方式籌集的資金融出給券商，由券商提供給客戶，供其買入上市證券；而轉融券業務是指證金公司向上市公司股東等出借人借入流通證券，再融出給券商，由券商提供給客戶供其賣出。

轉融通費率是證金公司綜合考慮人民銀行同期金融機構貸款基準利率和轉融通標的證券的供求情況、公司運營成本及風險控制需要等因素擬定的。當同期金融機構貸款基準利率發生變化，或市場供求發生大幅變化時，證金公司會適時對轉融通費率進行相應調整。轉融資費率原則上不低於中國人民銀行公佈的同期金融機構貸款基準利率。