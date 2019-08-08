人民幣兌美元中間價破7 創11年新低

2019-08-08 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



人民幣兌美元繼續承受壓力，在、離岸價即期匯率雙雙失守「破7」後，官方參考價也失守，中國人民銀行（大陸央行）8日公布數據顯示，人民幣兌美元中間價為7.0039，較上一交易日下跌43個基點，是連續第5個交易日貶值，也是2008年以來中間價首次破7。

即期匯率方面，截至目前在岸人民幣兌美元匯率在岸價報7.0463，較昨收盤價7.0602回升139個基點；離岸價報7.0707，較昨收7.0811回升104個基點，兩價格均在5日驟貶後，連續三日呈現回穩態勢。

觀察者網報導，人民幣匯率中間價指交易中心，根據大陸央行授權，每日計算和發佈人民幣對美元等主要外匯幣種匯率中間價。

大陸央行表示，人民幣對美元匯率中間價的形成方式，由交易中心於每日銀行間外匯市場開盤前向外匯市場做市商詢價。

外匯市場做市商參考上日銀行間外匯市場收盤匯率，綜合考慮外匯供求情況以及國際主要貨幣匯率變化進行報價。交易中心將全部做市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價後，將剩餘做市商報價加權平均，得到當日人民幣對美元匯率中間價，權重由交易中心根據報價方在銀行間外匯市場的交易量及報價情況等指標綜合確定。

8月5日，大陸央行有關負責人表示，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加征關稅預期等影響，5日人民幣對美元匯率有所貶值，突破了7元，但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。從全球市場角度觀察，作為貨幣之間的比價，匯率波動也是常態，有了波動，價格機制才能發揮資源配置和自動調節的作