人民幣對美元中間價調貶43點 跌破7關口

2019-08-08 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據中國外匯交易中心的數據顯示，8月8日，人民幣對美元中間價報7.0039，較前一交易日貶值43個基點，人民幣對美元中間價跌破7關口。

據澎湃新聞報導，由於前一交易日中間價距離7僅一步之遙（8月7日報6.9996），同時即期匯率收盤走低，市場有所預期。

前一交易日人民幣對美元即期匯率官方收盤價走低報7.0414，夜盤收報7.0596，較上一交易日夜盤收盤跌346點。

不過，在中間價破7後，市場並未受到衝擊，離岸人民幣匯率反而直線反彈。

9時15分中間價出爐後，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率從7.09一線直線升值至7.0689，較中間價出爐前的盤中最低點7.0989升值了300個基點，隨後升幅進一步擴大。

連日來，中國人民銀行和國家外匯管理局連續發聲穩定軍心。

最新的表態是，大陸國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英8月7日在接受央視記者專訪時表示，近期，美國升級貿易摩擦對人民幣匯率形成的衝擊，市場已做出了充分的反應，並將在合理均衡的水平上保持基本穩定。