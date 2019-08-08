國泰航空上半年賺55億

2019-08-08 02:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



香港國泰航空昨（7）日公布上半年財報，營收港幣535.47億元（約新台幣2,187億元），年增0.9%；獲利港幣13.47億元（約新台幣55億元），相較去年同期虧損港幣2.63億元，今年上半年獲利明顯好轉。

智通財經報導，國泰航空財報指出，上半年每股獲利港幣0.34元，每股股息港幣0.18元。國泰航空昨天股價收盤上漲0.77%至港幣10.4元。

國泰航空今年上半年客運營收港幣374.49億元，年增5.6%，載客量增6.7%，營收的增長來自於2018年推出新航線、2019年推出兩條新航線、現有航線班次增加及於熱門航線採用較大型的飛機。運載率維持於84.2%的水平不變。運載乘客人次增至1,830萬人，增幅4.4%。

由於頭等及商務客艙及長途航線經濟客艙的競爭激烈，加上不利的匯率變動，收益率下跌0.9%至港幣0.54元。

貨運收益下降，反映部分因美中貿易摩擦而導致環球貿易轉差。

報告指出，貨運量及收益率均告下降。集團於2019年上半年的貨運收益為港幣114.98億元，較2018年同期減少11.4%。

國泰航空及國泰港龍航空的可載貨量增加1.1%，主要是由於新購入的客機提供額外的腹艙載貨空間。面對需求疲弱，集團已重整貨機的可載貨量，並加強特殊貨物的運送業務。

國泰航空及國泰港龍航空的燃油成本總額較2018年上半年減少港幣6.74億元，反映平均飛機燃油價格下跌6.5%及耗油量增加2%。燃油是集團最大的成本，占2019年上半年營業成本總額的28.2%。

展望下半年，公司表示，旗下航空在下半年的業績一般較上半年為佳，因此儘管環境充滿障礙和其他不明朗因素，預計今年的情況亦會一如往年。

環球經濟預計繼續受地緣政治及貿易磨擦所影響，因而影響航空客運及貨運的需求。香港的示威活動不僅令7月的來港旅客量減少，對機位預訂情況亦構成不利影響。預計美元繼續走強。雖然最近油價偏軟，但公司預期油價仍會波動。

近期，公司宣布完成收購香港快運的交易，象徵新一頁的展開。

集團致力保留香港快運的獨特優勢，繼續以廉價航空公司的業務模式營運，同時擴大其航空網絡。