陸新能源車成長神話 破滅

2019-08-08 02:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



比亞迪新能源車7月銷量為1.66萬輛，年減11.8%，為今年首次出現月銷量比去年同期下滑。圖為比亞迪新能源車。 網路照片 分享 facebook 大陸新能源車市銷售量踩煞車，大陸新能源汽車龍頭比亞迪今年7月銷量首度出現衰退，另一家新能源車品牌江淮汽車也出現7月銷量衰退的情形，在新能源車銷量只增不減的神話破滅下，讓外界憂心大陸整體車市情況可能會更慘。

新京報報導，比亞迪昨（7）日公布7月銷量報告，比亞迪新能源車7月銷量1.66萬輛，年減11.8%，為今年首次出現月銷量比去年同期衰退的情況，若加上一般傳統燃油車後，比亞迪7月銷量共計3.1萬輛，年減16.9%，顯示比亞迪的傳統燃油車衰退幅度比新能源車還要大。

江淮汽車昨天公布7月純電動車銷量1,738輛，年減66.5%，衰退幅度相當驚人，相較該公司今年前七個月累計電動車銷量4萬輛，年增61.7%的情況來看，江淮汽車7月電動車的業績幾乎可以用「翻車」來形容。江淮汽車若加上傳統燃油車後，7月整體銷量2.75萬輛，年減27.2%。

從今年1月至7月銷量來看，比亞迪、江淮汽車累計銷量均出現下滑，不過，新能源汽車累計銷量均出現比去年同期大幅上漲。具體來看，比亞迪累計今年前七個月銷量為25.9萬輛，年減1%。其中，新能源車型共銷售16.2萬輛，年增73.1%；燃油車型共銷售9.6萬輛，年減42.4%。江淮汽車累計前七個月銷量為26.2萬輛，年減9.4%。其中，純電動車銷量為4萬輛，年增61.7%。

上證報報導，江淮汽車表示，為迎戰國六新排放標準，江淮汽車積極調整產品開發計畫，推出多款滿足最嚴苛排放標準的國六b車型。包括在7月初率先推出江淮MPV明星車型瑞風M31.8L、瑞風M42.0VVT的國六b全新動力，搭載十餘款主銷車型。江淮汽車指出，將全面布局新一代車聯網系統、5G-V2X、車內人機交互、智慧駕駛等核心技術領域，自主研發的J-link、J-ConNet等車聯網系統，可實現全面的多媒體互聯功能。