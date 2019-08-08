專家：房地產業 未來10年仍看好

2019-08-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019博鰲房地產論壇7日在海南陵水舉行，在嚴格調控的當下，中國大陸房地產業發展潛力備受關注。業內認為，未來十年間中國大陸快速城鎮化進程持續，仍將為房地產行業發展提供持續成長空間。

中新社報導，中國銀行業協會首席經濟學家、北京大學匯豐金融研究院執行院長巴曙松說，中國大陸城鎮化進程或在2030年出現分水嶺，此前仍處在快速城鎮化後續階段。他預測，未來10年中國大陸城鎮化將呈現多中心發展格局，城鎮人口有可能會增加近2億。具體而言，小城鎮會保持平穩狀態，大城市會有持續的人口占比上升，城市群將快速發展，為房地產企業提供投資機遇。

大陸國家統計局原局長、陽光資產首席戰略官邱曉華也表示，受益於中國大陸城鎮化進程的繼續推動，房地產市場還有較大的剛需潛力。他預測，從2018年到2025年間中國大陸仍將有超過1億人進入城市，如果城鎮住房配套率從75%提升到90%，還有5000萬套改善性需求，按照每年500萬到600萬套的購買能力，仍然能够提供8年左右的需求。

專家指出，城鎮化質量將影響房地產業發展。華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家、大陸財政部財政科學研究所原所長賈康指出，目前中國大陸常住人口城鎮化率的欠賬嚴重，近10年進城的人口在教育、醫療等基本公共服務均等化方面有嚴重欠賬。巴曙松也提醒，城市能否包容式接納流入群體，避免出現社會割裂，將成為重要考驗。

對企業而言，房地產長期看好無法代替短期焦慮。陽光控股執行董事、全球合夥人、陽光城集團執行副總裁吳建斌坦言，從城鎮化趨勢看，房地產業未來10年間仍是蓬勃發展的市場，但隨著融資大門不斷關閉，發展面臨重大轉型，「過去用融資加槓桿推動企業發展，現在要變成經營方面加槓桿，融資方面降槓桿」。