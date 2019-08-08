陸產大客機C919試飛 2021年取證

2019-08-08 02:27 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國工程院院士、國產大型客機C919總設計師吳光輝近日在江蘇蘇州表示，目前中國大陸國產大型客機C919進入試飛取證階段，計畫在2021年取得適航證。

中新社報導，海鷹空天材料研究院學術交流會近日在蘇州舉行，吳光輝在會上做題為「C919大型客機研製介紹」主題報告。吳光輝指出，中國大陸商用飛機自主研製分三步走：78-90座級、航程2225-3700千米的支線噴氣式客機是探路者，156-168座級、航程4075-5555千米的大型客機是搶灘者，280座級、航程12000千米的遠程寬體客機是開拓者。

支線噴氣式客機ARJ從2002年開始研製，2008年首飛，目前已交付飛機13架，累計運營航線26條，通航城市28個，商業飛行1萬多小時，運送旅客超40萬人次。

由中俄聯合研製的遠程寬體客機CR929已完成概念方案設計，開展供應商選擇，並轉入初步設計。

吳光輝透露，大陸國產大型客機C919於2008年啟動研製，2015年總裝下線，2017年成功首飛，計畫在2021年取得適航證。截至目前，大陸國產大型客機C919累計客戶28家，訂單總數達到815架。

8月1日，C919大型客機104架機從上海浦東國際機場起飛，經過1小時25分鐘的飛行，在完成多個試驗點、對飛機各系統進行初始操縱檢查後，返航並平穩降落，順利完成其首次試驗飛行任務。104架機是C919大型客機第4架試飛飛機，主要承擔航電系統、起飛著陸性能、自動飛行系統和自然結冰等相關科目的試飛任務。

吳光輝表示，當前中國大陸現有的4架C919飛機已進行多地試飛，進入試飛取證階段，批量生產、運營準備等工作正在同步推進。