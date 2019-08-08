上海將創建 郵輪旅遊發展示範區

2019-08-08 02:28 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海市文化和旅遊局6日披露，上海將創建中國大陸首個郵輪旅遊發展示範區；營業面積達1700平方公尺的大陸首個郵輪港進境免稅店，將於今年中國國際進口博覽會期間正式開業。

新華社報導，上海市文化和旅遊局相關負責人表示，上海將在郵輪旅遊政策創新、輻射範圍、發展格局、服務能級等方面實現重大跨越。上海將努力建成亞太地區郵輪旅遊樞紐港、世界一流郵輪母港和郵輪旅遊目的地，建成亞太郵輪企業總部基地和具有全球影響力的郵輪經濟中心，將更好地參與全球郵輪合作與競爭，打造郵輪經濟高質量發展「全國樣板」，進一步增強服務國家戰略能力。

數據顯示，上海港郵輪業務連續三年登頂亞洲第一，連續五年位列全球前四，占中國大陸郵輪市場63%。

業內人士介紹，上海正從上、中、下游整體推進郵輪產業建設。在產業鏈上游，上海積極推動郵輪設計建造，與中船、芬坎蒂尼、招商局等深化戰略合作，推動中船與嘉年華、芬坎蒂尼簽訂總價近50億美元的「2+4」艘大型郵輪製造合同，大陸國產大型郵輪製造正式啟動。

在產業鏈中游，上海推動郵輪總部基地建設，吸引占據全球82%市場份額的前四大郵輪公司：嘉年華集團、皇家加勒比集團、諾唯真集團、地中海郵輪，先後在上海開啟亞洲首航。在產業鏈下游，上海不斷完善郵輪港購物休閒配套，近兩年口岸出境免稅店營業額年均1.2億元人民幣。

上海推動郵輪經濟發展政策體系逐步完善，上海市政府去年印發「關於促進本市郵輪經濟深化發展的若干意見」，首創郵輪旅遊合同示範文本，發布全國首個郵輪旅遊經營規範，首創郵輪通關條碼等政策體系的完善和制度的創新突破等等，為上海郵輪經濟發展注入「催化劑」。