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全球生物醫藥創業賽 上海開幕

2019-08-08 02:28聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

上海奉賢區欲通過舉行全球大賽吸引全大陸乃至全球的優質生物醫藥企業、優秀行業人才和創業項目落戶「東方美谷」。

中新社報導，2019年「東方美谷．萬物生長」全球生物醫藥創新創業大賽7日在上海登場。上海奉賢區官方當日舉行新聞發布會介紹有關情況。本次大賽將以政府搭台、產業融合、院校合作的模式，聚焦生物醫藥領域，在全球範圍內搜集1000個優質創新創業項目。

大賽啟動後，主辦方將在全球範圍內廣泛徵集生物醫藥領域創業項目，上海、北京、寧波、深圳四個城市將舉辦國內分站賽；3場海外分站賽將在新加坡、以色列、韓國舉辦。每個分站賽的前三名項目將匯聚奉賢的「東方美谷」，在全球總決賽中進行巔峰對決。大賽共分為初創類項目和成長類項目，內容涵蓋醫療器械、智慧醫療、醫美服務、基因技術等內容。

上海奉賢區方面表示，將通過大賽著力構建國際一流的東方美谷創新生態系統。主辦方將邀請行業專家對項目進行專業指導與診斷。這場全球性賽事還將整合行業內的優質項目、資本、專家、渠道等各種資源，形成全鏈條、全方位、全要素的產業鏈交互平台，促使行業優秀人才、優質資源等向「東方美谷」集聚，從而營造世界級的創新創業氛圍。

大賽共設獎金近1000萬元人民幣，獲獎項目將落戶奉賢並簽訂協議。奉賢區政府將對獲獎者給予資源對接、政策優惠、資金補助、創業輔導等全方位的支持。

主辦方還將邀請行業龍頭企業、產業基金組織、金融服務機構、行業專家等，為優質項目提供全方位、全要素、全鏈條的資源支持，搭建行業上中下游產業鏈交互平台。

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