滬自貿臨港區 打造「產城融合」

2019-08-08 02:28 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



遠處眺望是中船集團在建的海上作業平台，近處是上海電氣生產的風力發電葉片。 中新社 分享 facebook 作為上海自由貿易試驗區的新增區域，位於上海東南角、地處杭州灣與長江口交匯處的臨港片區，占地119.5平方公里面積卻居上海自貿區各區域之首，體量之大遠超通常經濟園區的規模。在官方賦予臨港的定位中，「現代化城區」的概念十分醒目。

中新社報導，從經濟園區到現代化城區的升級，「產城融合是關鍵」，上海市臨港地區開發建設管理委員會常務副主任陳傑表示，高端產業發展和高水平城市建設是臨港發展的「兩條腿」。

回顧臨港15年的造城史，在產業發展上，臨港承擔著大陸國家戰略任務與地方經濟發展重點；在城市建設上，臨港亦以智慧、生態與低碳的規劃理念先行先試。

漫步地處臨港區中心滴水湖四周的海綿城市示範帶，腳下是陶瓷廢料製成的再生地磚，藍色透水瀝青路旁草木葱蘢。圍繞滴水湖，已經形成功能各異的城市環帶；綜合區、主產業區、物流園區、裝備產業區與奉賢園區環繞主城區次第相連。

上海自貿試驗區臨港新片區（航拍）。圖為上海臨港人工智能產業基地。 中新社 分享 facebook

宇之赫新材料測試有限公司總經理李衛憶起與臨港「初見」時說：「當天上海市區空氣質量指數是91，在臨港是19，於是我決定搬過來。」隨著李衛一同搬到臨港的，還有美國赫氏參與設立的復合材料測試實驗室。據李衛表示，該實驗室採用國際最高標準，將為中國大陸及亞洲地區的商業航空客戶進行高可靠性的復合材料測試。

當地官方還致力於醫院、學校、商業業態等各方面的配套建設。據陳傑指出，從幼兒園到大學，臨港主城區的教育資源覆蓋各個年齡階段；均衡化的辦學規劃使每個社區都能共享高質量的教育資源，消解了「學區房」難題。

同時，臨港已形成限價商品房、「先租後售」公共租賃房、人才公寓、人才租房補貼「四位一體」的住房保障體系。上海市區一個床位的價格，在臨港可以租到50平方公尺的房子。

從經濟園區到現代化城區，上海財經大學自由貿易區研究院副院長孫元欣表示：「這種升級意味著，今後中國的自貿區發展不單單要考慮其經濟功能，更要有利於人的全面發展。」