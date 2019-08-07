專家：大陸宏觀調控嚴峻 房產成長趨勢不變

2019-08-07 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸日前定調「不將房地產作為短期刺激經濟的手段、不是用來炒的」，市場觀望房市，對此，大陸國家統計局前局長、陽光資產管理公司首席戰略官邱曉華在「2019博鰲房地產論壇」會上稱，無論宏觀調控如何嚴厲，房地產成長的趨勢不會改變，因為政府政策的底線是要平穩、健康的發展。

和訊網報導，從政策面來看，下半年房地產有一波下行行情。但由於地產投資與經濟增長的關係密切，邱曉華認為，仍有三大因素支撐房地產的成長空間，依靠房地產擴大內需也擁有較大空間。

他指出，一是居民槓桿率有空間，2018年居民槓桿率為50%，按照過去八年平均提高3到5個百分點的節奏計算，仍有四到五年的上升空間，日本1990年的居民槓桿率是70%，今天大陸的居民槓桿率才50%，因此從居民槓桿率的角度來看，這方面並沒有到天花板。

第二是大陸居民的儲蓄率仍然高於其他的國家，從儲蓄轉化為投資的角度來說，仍然還有比較堅實的物質的基礎。第三是城鎮化仍有空間，從目前年均新增1,600萬城市人口和500萬套棚戶區改造以及其它改善性需求來看，房地產剛需(自住戶)依然是比較穩健的。