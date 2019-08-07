親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

宜蘭驚傳殺妻案 陸配身中多刀不治

反送中／大學生買觀星筆 港警以涉藏攻擊武器將他拘捕

大陸上半年手機出貨1.8億台 年減5.4%

2019-08-07 11:38聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

數據公司IDC發布手機季追蹤報告顯示，今年第2季，大陸智慧手機市場出貨量約9,790萬台，年降6.1%。上半年整體出貨量約1.8億台，相比去年同期下滑5.4%。

界面新聞報導，IDC數據顯示，大陸市場2019年第1季出貨量前三的品牌是華為、vivo及OPPO，分別為3,630萬台、1,830萬台及1,820萬台。小米與蘋果位居第四、第五，出貨量分別為1,170萬台及660萬台。

IDC認為，第2季及整個上半年市場，大部分廠商新品發布與出貨節奏提前，華為在大陸市場的投入力度加大，出貨量略超預期。而未來，終端銷售的良性運轉，4G到5G切換初期對消費者選擇的引導，需關注重點。

與去年同期相比，除了華為，其他四家廠商均降低2019年第2季的出貨量，華為將出貨量由去年同期的2,850萬提升至3,630萬。受此影響，華為的市占率也從去年同期的27.4%攀升至37.0%，幾乎是第二名vivo的兩倍。

華為市占率成長的背後，是海外市場受阻，在大陸境內市場借助既有的品牌優勢，開始迅速加大投入力度。在產品上，P30系列及6月的榮耀20系列，憑借對拍照功能，尤其是夜拍場景的深度增強帶動華為大陸市占率。

vivo在本季度沒有旗艦新品發布，主要通過對X系列機型的補充和新的S系列，豐富大陸市場中高端產品線配置，擴展價位段的覆蓋。其市占率雖略微下降，但超過OPPO躍居第二。

小米則遭遇近20%的「滑鐵盧」，出貨量由去年同期的1,450萬台減至今年的1,170萬台，市占率由13.9%跌至11.9%。

蘋果雖然季度出貨量由700萬台降至660萬台，但由於產業整體出貨量下滑，蘋果的市占率依然維持在6.7%。

大陸第2季智慧手機市場出貨量約9,790萬台，年降6.1%。上半年整體出貨量約1...
大陸第2季智慧手機市場出貨量約9,790萬台，年降6.1%。上半年整體出貨量約1.8億台，相比去年同期下滑5.4%。。照片／界面新聞網
分享

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

貿易戰必考題！在岸、離岸人民幣的差別

2019-08-07 11:14

專家：大陸宏觀調控嚴峻 房產成長趨勢不變

2019-08-07 11:59

中間價連5降 離岸人民幣早盤反彈

2019-08-07 10:32

陸上半年服務貿易總額 逾2.6萬億

2019-08-07 02:19

中哈原油管道 上半年進口559萬噸

2019-08-07 02:19

山西太陽能電池 上半年出口13.7億元

2019-08-07 02:19

疆電外送 新能源占比41%

2019-08-07 02:17

深圳地鐵 秀5G應用新成果

2019-08-07 02:16

陸首家外資控股基金公司 出列

2019-08-07 00:35

小米VR折翼 傳解散開發團隊

2019-08-07 00:35

陸充電市場 進入戰國時代

2019-08-07 00:35

上海自貿新區 向香港、新加坡看齊

2019-08-07 00:16

人行出手 人民幣急速彈升

2019-08-06 23:34

再造一個浦東…接軌國際

2019-08-06 23:29

陸空運一哥 中貨航來台設點

2019-08-06 23:29

陸搶452億充電商機 先解五痛點

2019-08-06 23:15

上海獲批創建中國首個郵輪旅遊發展示範區

2019-08-06 22:52

慎防人民幣崩跌 人行重申：不會以匯率應對貿易爭端

2019-08-06 21:11

香港金管局澄清網路傳言 未將外匯存底借予大陸

2019-08-06 21:10

惠譽：更具靈活性的人民幣 可能對大陸信用評級有利

2019-08-06 18:29

貿易加稅衝擊 瑞銀：人民幣將貶至7.2

2019-08-06 17:47

人行駁「匯率操縱國」指控 斥美損人害己

2019-08-06 15:34

匯率戰／滿手人民幣怎辦？ 理專：亂動不如不動

2019-08-06 14:44

人民幣「破七」／人行行長易綱：中國不搞競爭性貶值

2019-08-06 13:04

人民幣「破7」／中國學生赴美留學 1年要多花1萬

2019-08-06 13:04

滬指早盤失守2,800 三大股指跌逾2.4%

2019-08-06 11:55

中間價創11年新低 人行擬發1358億元離岸央票穩匯市

2019-08-06 10:23

台商在大陸仲裁 須注意「質證」的規定

2019-08-06 10:00

舟山 從沿海小城躍經濟先行區

2019-08-06 02:11

打破行政區劃 浙科創走廊合作

2019-08-06 02:11

大陸去年汽車零售額 達4.2兆元

2019-08-06 02:08

廣西拚交通 物流成本持續下降

2019-08-06 02:08

東方汽輪機新機組 達世界水準

2019-08-06 02:08

震撼！香港滙豐銀行大裁員

2019-08-06 00:26

人行行長易綱：大陸不搞競爭性貶值

2019-08-05 20:03

陸股匯雙殺 A股三大股指重挫逾1.6%

2019-08-05 17:13

人民幣貶破7 大陸央行提9大理由維穩

2019-08-05 15:20

港股連跌9天 午盤急挫逾700點

2019-08-05 14:29

金融加速開放 人行：將提升資本項目可兌換

2019-08-05 14:27
看更多

熱門文章

一芳總部發3點聲明 強調品牌不涉政治原則、驚擾社會深感抱歉

2019-08-06 14:11

山西「喬家大院」是吸金黑店！ 驚動北京重手整治

2019-08-07 10:00

華為外籍高管喊話美澳：要禁就禁吧 你們自求多福

2019-08-06 14:50

力挺珍煮丹聲援香港休店公告 網友：一芳門口喝爆、打卡

2019-08-06 15:02

央視警告示威者：躲得過初一、躲不了十五 欠債要還！

2019-08-06 23:13

影／示威者毆打砸車 他喊：支持民主為何要打我

2019-08-07 03:22

香港反送中抗爭不停歇 繼「三罷」後還有這些活動接力

2019-08-06 22:08

「一國兩制」風暴 一芳水果茶老闆臉書遭謾罵洗版

2019-08-06 15:04

一芳水果茶染政治味 台灣總部致歉發三點聲明

2019-08-06 14:09

女示威者被男警抬走甩內褲走光 網友私訊艾瑪華森籲關注

2019-08-06 16:16

中共港澳辦痛批示威者：暴徒囂張至極、喪心病狂

2019-08-06 15:04

大陸宣布暫停大陸影片和人員參加今年金馬獎

2019-08-07 08:57

一芳水果茶總部聲明：恪守品牌不涉政治原則 專注茶飲

2019-08-06 14:08

反送中示威者喊「光復香港」 港澳辦嗆：光復什麽？光復到哪？

2019-08-06 16:46

法國學者：港人關心政治 大陸民眾未必不會變

2019-08-06 21:11

跪著賺錢比較快？溫朗東：一芳別在背後捅台灣人一刀

2019-08-06 17:50

大陸宣布 首批俄羅斯大豆已運抵中國

2019-08-06 18:30

躺著也中槍！一芳姐妹品牌貼崩潰哭臉 喊換招牌退加盟

2019-08-06 13:05

香港三罷對峙升高 港警逮捕148人

2019-08-06 20:00

印度宣布成立「直轄區」涉陸領土？陸外交部：不可接受

2019-08-06 22:14

反送中／大學生買觀星筆 港警以涉藏攻擊武器將他拘捕

2019-08-07 10:18

人行出手 人民幣急速彈升

2019-08-06 23:34

直播主濾鏡故障現出大媽真身被封鎖 轉平台復出立馬碰壁

2019-08-06 17:08

男子劇烈腹痛就診 竟在腸道內取出完整「蛋黃」

2019-08-06 19:27

踢到鐵板！白衣男拿小刀行搶 老闆淡定拿出開山刀回嗆

2019-08-06 15:33

為愛女改寫7000字文言文版《神隱少女》！超狂爸「3部名作」藏其中

2019-08-06 21:15

陸方限縮自由行 金門副縣長率先登陸協商

2019-08-06 20:03

陸限自由行觀光衝擊大 蘇貞昌：宜花東補助多放一點

2019-08-06 13:28

港澳辦重申 不許挑戰一國兩制

2019-08-07 00:29

中國大陸停止陸客小三通觀光？ 馬祖：持續溝通

2019-08-06 17:00

香港反送中升溫 港澳辦：首要之務「止暴制亂、恢復秩序」

2019-08-06 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top