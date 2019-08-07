大陸上半年手機出貨1.8億台 年減5.4%

2019-08-07 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



數據公司IDC發布手機季追蹤報告顯示，今年第2季，大陸智慧手機市場出貨量約9,790萬台，年降6.1%。上半年整體出貨量約1.8億台，相比去年同期下滑5.4%。

界面新聞報導，IDC數據顯示，大陸市場2019年第1季出貨量前三的品牌是華為、vivo及OPPO，分別為3,630萬台、1,830萬台及1,820萬台。小米與蘋果位居第四、第五，出貨量分別為1,170萬台及660萬台。

IDC認為，第2季及整個上半年市場，大部分廠商新品發布與出貨節奏提前，華為在大陸市場的投入力度加大，出貨量略超預期。而未來，終端銷售的良性運轉，4G到5G切換初期對消費者選擇的引導，需關注重點。

與去年同期相比，除了華為，其他四家廠商均降低2019年第2季的出貨量，華為將出貨量由去年同期的2,850萬提升至3,630萬。受此影響，華為的市占率也從去年同期的27.4%攀升至37.0%，幾乎是第二名vivo的兩倍。

華為市占率成長的背後，是海外市場受阻，在大陸境內市場借助既有的品牌優勢，開始迅速加大投入力度。在產品上，P30系列及6月的榮耀20系列，憑借對拍照功能，尤其是夜拍場景的深度增強帶動華為大陸市占率。

vivo在本季度沒有旗艦新品發布，主要通過對X系列機型的補充和新的S系列，豐富大陸市場中高端產品線配置，擴展價位段的覆蓋。其市占率雖略微下降，但超過OPPO躍居第二。

小米則遭遇近20%的「滑鐵盧」，出貨量由去年同期的1,450萬台減至今年的1,170萬台，市占率由13.9%跌至11.9%。