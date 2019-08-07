貿易戰必考題！在岸、離岸人民幣的差別

2019-08-07 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



在岸、離岸人民幣在8月5日雙雙跌破「7」，牽動全球股匯變化。兩者匯率有何差別？「岸」即指大陸，在岸人民幣指在大陸境內交易的人民幣，特點為固定型匯率，參照美元，規模大、波動較小、受政策管制較多；離岸人民幣則指在大陸境外交易的人民幣，它的匯率變化受國際因素影響較多，與國際金融市場的關聯更為緊密。

因此，在國際金融市場較動盪的時候，在岸和離岸人民幣匯率會出現明顯的差價。另外，還有大陸官方主導的「人民幣中間價」，由大陸央行授權中國外匯中心於每日上午宣布中間價，作為當日銀行櫃台交易匯率的參考價格，也是在岸人民幣匯率參考準則。

目前大陸外匯市場尚未完全開放，人民幣還不能自由兌換。所以，中國人民銀行（大陸央行）於2003年在香港開始提供人民幣清算業務，由此開啟離岸人民幣市場。隨後，此項交易也逐步放開，無論是企業和機構都可自由開設人民幣帳戶，並自由交易人民幣，由此就形成離岸人民幣匯率。現在除了香港，新加坡、倫敦、紐約等發達的金融中心都有離岸人民幣交易市場，讓人民幣的匯率更加市場化。

然而，此次在岸、離岸匯率雙雙貶跌破「7」，不論是大陸官方或市場都同步讓人民幣貶值，背後主因受美方將在9月1日起對剩餘的3,000億美元大陸產品加徵10%關稅，並威脅可能逐步加至25%，換言之，是對差不多所有大陸貨都加額外關稅的全面貿易戰，北京不甘示弱，在停買美國大豆的同時，也將人民幣貶值，向美國擺出不要逼人太甚的姿態。大陸央行表態，人民幣匯率破7，像水庫的水位，有漲有落，都是正常的，顯然是要調控市場對人民幣匯率走勢的預期。