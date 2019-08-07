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山西太陽能電池 上半年出口13.7億元

2019-08-07 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

太原海關統計，山西省2019年上半年進出口總值為610.6億元（人民幣，下同）。其中，太陽能電池出口達13.7億元，比去年同期（下同）增長220%。太陽能電池組件等產品主要銷往印度、日本、新加坡、烏克蘭等國家。

中新社報導，太原海關統計分析處副處長高旭表示，太陽能電池出口增長是拉動山西上半年出口增長的主要動力之一。數據顯示，今年上半年，山西太陽能電池出口同比增長220%，拉動該省出口增長2.7個百分點，對上半年山西省出口增長的貢獻率為837.5%。

煤炭大省山西是中國重要的能源基地之一，近年來，山西以外貿進出口為契機，積極探索轉型發展的新路徑。昔日中國的「煤炭基地」，正在努力轉身成為「中國能源革命排頭兵」。

山西本土光伏組件製造商晉能清潔能源科技有限公司（以下簡稱「晉能科技」）布局的高效多晶、高效單晶PERC和超高效異質結（HJT）三代尖端技術，整體發電量比常規太陽能電池組件高出44%。

數據顯示，2019年上半年，晉能科技太陽能電池組件出口量約300兆瓦，太陽能電池組件銷售額超過3億元，主要客戶來自印度、日本、新加坡、烏克蘭等國家。

此外，由中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司承建的越南富安華會257兆瓦光伏發電項目，已在6月底落地投產。

該項目是越南富安省目前投資最大的新能源項目，對促進當地經濟發展及改善能源結構意義重大。

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