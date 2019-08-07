陸上半年服務貿易總額 逾2.6萬億

2019-08-07 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸商務部5日發布數據顯示，2019年上半年，中國服務貿易總額超2.6萬億元人民幣，同比增長2.6%，其中逆差約7400億元，同比下降10.5%。

商務部數據，2019年上半年，中國服務貿易總額達26124.6億元，同比增長2.6%。其中，出口9333.7億元，增長9%；進口16790.8億元，下降0.6%；逆差7457.1億元，下降10.5%。

商務部服貿司副巡視員朱光耀分析說，上半年，服務出口繼續保持快於進口的增長態勢，增速高出進口增速9.6個百分點，推動服務貿易逆差同比下降874.9億元。

此外，上半年，服務貿易在對外貿易中占比提高。據介紹，上半年，中國服務業實現快速增長，服務業增加值增幅達到7%，拉動服務貿易繼續平穩增長，服務貿易占對外貿易總額的比重達到15.1%，比去年全年高出0.5個百分點。

知識密集型服務表現搶眼。上半年，高附加值、高技術含量的知識密集型服務進出口快速發展，進出口額達8923.9億元，增長9.4%，高於服務進出口整體增速6.8個百分點，佔服務進出口總額的比重達到34.2%，同比提升2.2個百分點。

其中，知識密集型服務出口4674.1億元，增長12.1%；進口4249.8億元，增長6.5%。增長較快的領域主要有：知識產權使用費出口增長33%；電信、計算機和信息服務出口增長15.7%，進口增長19.6%；其他商業服務（含技術、專業和管理諮詢服務、研發成果轉讓費及委託研發等）出口增長10.4%；金融服務出口增長13.9%，進口增長43.9%。

業內人士指出，陸續推出的減稅降費政策和深化服務貿易創新發展試點等措施，激發了服務貿易發展的內生動力，推動服務出口優勢進一步擴大，未來隨著專業服務領域競爭力逐步提升，中國服務貿易逆差有望保持下降趨勢。