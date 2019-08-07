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深圳地鐵 秀5G應用新成果

2019-08-07 02:16聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

8月5日，深圳5G體驗周活動在福田高鐵站舉行，以「5G is ON」為主題，華為...
8月5日，深圳5G體驗周活動在福田高鐵站舉行，以「5G is ON」為主題，華為、中興、移動、聯通、電信以及深圳地鐵等通過多種方式展示，推出一系列創新型智慧應用產品。 中新社
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8月5日，深圳5G體驗周活動在福田高鐵站舉行，以「5G is ON」為主題，華為、中興、移動、聯通、電信以及深圳地鐵等通過多種方式展示，推出一系列創新型智慧應用產品，展現5G融合應用示範的最新成果。

中通社報導，本次展會深圳地鐵以「美麗地鐵、智慧出行」為主題，總共展出了集合智慧工地、5G應急指揮等應用的「MetroBox」 綜合分析展示平台、智能服務機器人、「生物識別+信用支付」解決方案、5G車地無線通信、安保區智慧巡檢等13項軌道交通前沿技術，科技地鐵與智慧出行的緊密結合，標誌著深圳地鐵在高新技術的應用方面已經走在了前列，科技創新已經成為推動深圳地鐵高質量發展的強大動能。

其中，以11號線為試點建設的全球首個城軌5G車地通信網絡，充分展示了5G網絡在地鐵運營管理中的應用，其實現1.5Gbps以上數據傳輸速率，利用列車短暫的停站時間，完成車載CCTV視頻與車載監測數據回傳和落地存儲，極大提升地鐵運營安全性和應急處置的效率。未來，5G技術還將在智慧地鐵的各個領域落地生根。

據了解，深圳地鐵生活平面解決方案依托5G、雲計算、大數據、人工智能等前沿科技，構建城市時空大數據管理平台，以及智慧出行、智慧商圈規畫等N個管理模塊，支持地鐵城市空間內的商業、物業和交通等活動。未來，站內外一體化導航服務將陸續在深圳地鐵各大樞紐站試點應用，為市民搭乘公共交通出行提供更為便利、舒適的服務，打造深圳市宜居、宜業、宜游的優質生活圈。

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