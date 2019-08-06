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人行駁「匯率操縱國」指控 斥美損人害己

2019-08-06 15:34聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

美國財政部將大陸列為「匯率操縱國」，中國人民銀行（大陸央行）今（6）日回應，對此深表遺憾，此標籤不符合美財政部自己制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。

人行聲明稱，大陸實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，在機制上人民幣匯率就是由市場供求決定的，不存在「匯率操縱」的問題。中方奉勸美方懸崖勒馬、迷途知返，回到理性和客觀的正確軌道上來。

人行表示，美方不顧事實，無理給大陸貼上「匯率操縱國」的標籤，是損人又害己的行為，中方對此堅決反對。

人行稱，今年8月以來，人民幣匯率出現一定幅度貶值，主要是全球經濟形勢變化和貿易摩擦加劇背景下市場供求和國際匯市波動的反映，是由市場力量推動和決定的。人民銀行一直以來致力於維護人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

根據國際清算銀行公布的數據，2005年初至2019年6月，人民幣名義有效匯率升值38%，實際有效匯率升值47%，是20國集團經濟體中最強勢的貨幣，在全球範圍內也是升值幅度最大的貨幣之一。在剛剛結束的國際貨幣基金組織對大陸的第四條款磋商中，國際貨幣基金組織指出人民幣匯率大體符合基本面。

在1997年亞洲金融危機和2008年全球金融危機中，大陸一直承諾人民幣匯率保持穩定，有力地支持國際金融市場穩定和全球經濟復甦。2018年以來，美國不斷升級貿易爭端，大陸始終堅持不搞競爭性貶值，大陸沒有也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端。

大陸將繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

美國財政部將大陸列為「匯率操縱國」，中國人民銀行（大陸央行）今（6）日回應，對此...
美國財政部將大陸列為「匯率操縱國」，中國人民銀行（大陸央行）今（6）日回應，對此深表遺憾，此標籤不符合美財政部自己制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為。照片／百度圖庫
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