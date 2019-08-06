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人民幣「破7」／中國學生赴美留學 1年要多花1萬

2019-08-06 13:04世界日報 香港6日電

人民幣貶值效應浮現。啟德教育廣州分公司美國研究生部經理熊靜表示，中國留學生到美國...
人民幣貶值效應浮現。啟德教育廣州分公司美國研究生部經理熊靜表示，中國留學生到美國，每年約準備5萬美元(約35萬元人民幣)。 新華社
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人民幣貶值效應浮現。啟德教育廣州分公司美國研究生部經理熊靜表示，中國留學生到美國，每年約準備5萬美元(約35萬元人民幣)。這次人民幣貶值後，「學生赴美留學一年預計要增加1萬元人民幣，直接增加了今年9月赴美留學的成本，會有一批學生受影響。」

香港大公報報導，隨著人民幣兌美元匯率不斷貶值，加上近期美國不斷發生槍殺等安全事件，杭州的沈女士最終決定將孩子遊學目的地由美國改為英國。她早在今年5月就決定暑期要帶孩子去美國遊學。當看到匯率突破7的時候，她說：「看來我最終更改目的地的決定還是正確的選擇，按照5月底的匯率，1美元兌人幣匯率是6.33左右，按照現在匯率，成本增加近10%。反而這幾天英鎊匯率還有下降的趨勢。」

她還說：「還有個重要因素就是感覺現在美國太不安全了，上周末24小時之內就發生了兩起槍擊案，29人死亡，我查了一下新聞，今年以來美國已經發生了20幾起槍擊案了，已經有125人死了，想想都覺得恐怖，所以還是去英國吧。英國也有世界上頂尖的大學，像牛津、劍橋，而且現在也是英國的打折季，陪孩子看完學校後，我還可買買買，反正英鎊也划算。」

人民幣貶值，大陸遊客赴香港購物的意願也在降低。平時會到香港購買電子產品的廣州市民楊先生表示，短期內不會再考慮赴港購物。「本身實惠可靠的進口正品是香港購物的優勢。但是在人民幣貶值，以及香港治安混亂的大環境下，這樣的優勢對我來說，吸引力實在不是很大。」

人民幣香港英國
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