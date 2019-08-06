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人民幣「破七」／人行行長易綱：中國不搞競爭性貶值

2019-08-06 13:04世界日報 北京6日電

人行行長易綱說大陸不搞競爭性貶值 世界日報資料照
人行行長易綱說大陸不搞競爭性貶值 世界日報資料照
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中國人民銀行行長易綱5日在人行官網上指出，中國作為一個負責任大國，會堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具，應對貿易爭端等外部擾動。

人行官網5日晚7時30分貼出易綱的談話。一早人行公布人民幣中間價，跌破7關卡，市場普遍認為中國已採取貶值手段，因應美國最新的貿易戰，全世界也將陷入匯率惡性競爭貶值的對抗之戰。

易綱的談話，有意撇清市場疑慮。他指出，近期國際經濟形勢和貿易摩擦出現一些新情況，市場預期也隨之發生變化。受此影響，8月以來許多貨幣兌美元出現貶值，人民幣匯率也受到一定程度影響，這個波動是市場驅動和決定的。

他表示，中國作為一個負責任的大國，會恪守歷次20國集團領導人峰會（G20）關於匯率問題的承諾精神，堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。易綱說，一直以來，人民銀行致力維護人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，這個努力相信大家有目共睹。

易綱指出，當前中國經濟穩中有進，經濟增速在主要經濟體中位居前列，展現出了巨大韌性、潛力和迴旋餘地。國際收支總體平衡，外匯儲備充足，外匯市場上套期保值的企業越來越多，中國和主要發達經濟體的利差處於合適區間，能夠支撐人民幣匯率的基本穩定。

他表示，人民銀行和外匯局將保持外匯管理政策的穩定性和連續性，保障企業和個人等市場主體合理合法的用匯需求。深化外匯領域改革開放，進一步提升跨境貿易投資自由化便利化水平，服務實體經濟發展和國家全面開放新格局。

易綱表示，無論是從中國經濟的基本面看，還是從市場供求平衡看，當前的人民幣匯率都處於合適水平。雖然近期受到外部不確定性因素影響，人民幣匯率波動，但他對人民幣繼續作為強勢貨幣充滿信心。人民銀行完全有經驗、有能力維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

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