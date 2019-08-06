滬指早盤失守2,800 三大股指跌逾2.4%
貿易戰局勢升溫，全球股市慘綠，陸股今（6）日早盤開低走低，滬指失守2,800點，開盤後三大股指震盪下滑，三大股指一度跌逾3%，盤面上僅黃金等少數族群飄紅，上漲個股僅100多檔。
今上午收盤，滬指暫收2,752.89點，跌2.43%；深成指暫收8746.68點，跌2.65%；創指暫收1491.44點，跌2.61%。總體上，指數持續低位盤整，市場情緒低迷。
從盤面上看，農業種植、稀土、黃金族群相對強勢，上海自貿、氫能源、氟化工、煙草、半導體類股跌幅居前。
華鑫證券認為，目前A股指數出現超跌情況，大盤跳空跌破近期窄幅震盪區間，形態方面上有壓力下有支撐，後續操作需注意風險。
上海自貿區概念股今早盤集體下挫，上海雅仕、上港集團一度跌停，上海臨港跌停。路透報導，大陸正在規劃一項試點項目，將在上海自由貿易區取消所有關稅及簡化程序。而美國產品及企業是否會納入試點計畫，仍在討論之中。
消息指出，大陸國務院總理李克強7月底視察上海時討論這項計劃，大陸高層打算這個月在北戴河會議時進一步討論，該計劃最快今年宣布。若試行成功，這項計畫可能擴大到其他約10多處自貿區。
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