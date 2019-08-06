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台商在大陸仲裁 須注意「質證」的規定

2019-08-06 10:00聯合新聞網 永然文化出版

台商在中國大陸因民事糾紛，如：合同爭議、履約糾紛……等等，透過仲裁協議，由仲裁員...
台商在中國大陸因民事糾紛，如：合同爭議、履約糾紛……等等，透過仲裁協議，由仲裁員組成仲裁庭，解決民事糾紛的爭議，同樣也應注意證據的蒐集、保全。除此之外，還要注意「質證」。 示意圖／ingimage
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李永然律師

一、進行仲裁，須注意證據

到法院訴訟，一般人都知道「證據」的重要性，台商在中國大陸因民事糾紛，如：合同爭議、履約糾紛……等等，透過仲裁協議，由仲裁員組成仲裁庭，解決民事糾紛的爭議，同樣也應注意證據的蒐集、保全。除此之外，還要注意「質證」。

然何謂質證？如何質證？筆者願藉本文予以剖析。

二、大陸《仲裁法》對於證據的規定

首先筆者針對大陸《仲裁法》關於證據予以簡介，現分述以下四點：

(一)證據的種類：

「仲裁證據」是指能夠證明仲裁案件事實情況的依據。仲裁程序中的證據相似於民事訴訟程序中的證據，可分為：「書證」、「物證」、「視聽資料」、「證人證言」、「當事人陳述」、「鑑定結論」（註1）、「勘驗筆錄」等七種（註2）。

(二)證據可由當事人提出或仲裁庭自行收集：

仲裁程序當事人應對自己的主張提供「證據」，仲裁庭認為有必要收集的證據，也可自行收集（大陸《仲裁法》第43條）。

(三)當事人可以申請「證據保全」：

在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，當事人可以依大陸《仲裁法》第46條的規定，申請「證據保全」。

(四)證據的開示與「質證」：

證據應當在開庭時出示，當事人可以「質證」（大陸《仲裁法》第45條）。

（本文出自《台灣．大陸仲裁實務法律手冊》，未經同意禁止轉載。）
（本文出自《台灣．大陸仲裁實務法律手冊》，未經同意禁止轉載。）
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三、台商對仲裁程序證據之質證的認識

大陸《仲裁法》有關證據的相關規定中，有一極為重要的，是證據應當在開庭時出示，當事人也可以「質證」。而何謂「質證」？如何「質證」？

所謂「仲裁中的質證」，是仲裁當事人或其代理人，在仲裁庭的主持下，對所提供的證據進行宣讀、展示、辨認、質疑、說明、辯駁。具體而言，即指仲裁案件一方當事人在仲裁庭的主持下，以「口頭」或「書面」形式，對他方當事人所提供之證據的「真實性」、「關聯性」、「合法性」及證明目的，進行質疑、說明與辯駁（註3）。

因而仲裁的質證程序，可劃分為下述三階段：

(一)出示證據

(二)辨認證據

(三)對證據諮詢和辯駁

由上述說明可知，「質證」時，最重要的是在辨明證據的「真實性」（truthfulness）、「關聯性」（relevancy）及「合法性」（legality）。現分述如下：

(一)真實性：證據的真實性是證據最本質的特徵，所以法律也要求一定證據資料必須經過查證屬實，才能作為定案的依據。

(二)關聯性：作為仲裁中的證據，必須是與案件有聯繫的事實，所以證據須與證明對象間要有形式性關係。

(三)合法性：作為仲裁中的證據必須符合法律規定並進入仲裁程序，所以證據形式要符合法律要求，且其取得也要符合法律規定（註4）。

台商除明白「質證」的意義及其重要性外，對於一般有經驗的仲裁員如何進行質證，也要了解。

仲裁員應從以下五方面進行審查和判斷：

(一)審核證據的形式、來源是否符合法律規定

(二)審查判斷證據是否具備法定形式，手續是否完備

(三)審查判斷收集證據的程序是否合法

(四)審核證據的內容是否真實

(五)審核證據的關聯性（註5）

四、結語

由上述說明，台商務必明白仲裁也應注重證據，而「質證」是仲裁中非常重要的課題，質證意見的內容，主要包含「真實性」、「關聯性」、「合法性」與「證明目的」，其中又以「真實性」更是核心（註6）。大陸台商務必加以重視，了解並運用，俾保自身合法權益！

（本文作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律中心創辦人）

註1.仲裁庭對於「專門性問題」認為需要鑑定的，可以交由當事人約定的「鑑定部門」鑑定，也可以由仲裁庭指定的鑑定部門鑑定（大陸《仲裁法》第44條第1款）。

註2.孫巍編著：中國商事仲裁法律與實務，頁166～167，2011年9月第1版第1刷，北京大學出版社出版發行。

註3.章杰超撰：〈仲裁中質證之初探〉乙文，裁北京仲裁第99期，頁69，2017年6月第1版第1刷，中國法制出版社出版。

註4.李廣輝、王瀚著：仲裁法，頁223～224，2011年8月第1版第1刷，對外經濟貿易大學出版社出版。

註5.李廣輝、王瀚著：前揭書，頁235～237。

註6.章杰超撰：〈仲裁中質證之初探〉乙文，載前揭書，頁84。

（本文出自《台灣．大陸仲裁實務法律手冊》，未經同意禁止轉載。）

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