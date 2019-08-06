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打破行政區劃 浙科創走廊合作

2019-08-06 02:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

長三角區域一體化發展東風之下，各領域加速長三角一體化的動作頻現。日前，在浙江紹興召開的紹興科創大走廊合作推進會暨第八屆中國創新創業大賽浙江賽區電子信息行業總決賽上，杭州城西科創大走廊、寧波甬江科創大走廊、紹興科創大走廊簽署合作協議，旨在推動長三角在創新要素流動方面一體化發展。

中新社報導，在長三角科創版圖上，除G60科創走廊，長三角南翼還活躍著杭州城西科創大走廊、寧波甬江科創大走廊、紹興科創大走廊等科創平台。

長三角G60科創走廊聯席會議辦公室常務副主任陸峰表示，不論是G60走廊還是紹興科創大走廊，都通過打破行政區劃讓科創要素按照市場配置自由流動。

紹興市委書記馬衛光表示，近年來紹興實質性啟動紹興科創大走廊建設，努力打造長三角重大科技成果轉化承載區、浙江省科技經濟聯動示範區、杭州灣智能製造創新發展先行區。

上述三個科創大走廊代表在現場進行了簽約。如紹興與杭州兩地將在產業資源共享、技術市場等創新要素流動等方面開展合作，紹興與寧波兩地將在知識產權示範城市培育指導、人才、資本等創新要素流動等方面開展合作。

浙江省科技廳廳長高鷹忠稱，近年來浙江各地充分發揮科創大走廊地域相連的區位優勢，促進要素相通，進一步優化區域產業鏈、創新鏈，推動建立協同高效的區域創新體系。 陸峰表示，浙江科創大走廊創新資源豐富，創新驅動發展勢頭強勁。區域間加強科創大走廊合作，可把各城市廊道優質資源聚集起來，再通過市場化合作進行更多探索，更好地促進長三角區域一體化發展。

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