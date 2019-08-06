舟山 從沿海小城躍經濟先行區

2019-08-06 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



浙江舟山地處中國東部黃金海岸與長江黃金水道交匯處，背靠中國經濟發展最繁榮的長三角腹地，擁有282公里的深水岸線，是中國實施一帶一路倡議和長江經濟帶戰略的重要節點。

中新社報導，2016年4月19日，中國國務院同意批復設立舟山江海聯運服務中心。2017年4月19日，中國首艘2萬噸級江海直達船—「江海直達1」號在舟山正式建造。2018年4月9日，「江海直達1」號完成首航。

「江海直達船的打造，不僅串聯起海洋、陸地和長江，更改變了以往的物流運輸格局」。舟山市港航和口岸管理局黨委委員曹軍表示，該船較同類進江海船造價降低約10%，載重量約增10%，能效提高10─15%。

而今，江海直達船1.25萬噸乾散化船、700TEU集裝箱船、1500車商品汽車滾裝船、冷藏運船等江海直達系列定製船型已完成研發。

藉助舟山的多重優勢，2017年4月1日，浙江自貿試驗區正式揭牌。作為中國參與國際油品競爭的代表，自掛牌之初，浙江自貿區就將「推進以油氣全產業鏈為核心的大宗商品投資便利化、貿易自由化」作為建設重點。

目前，浙江自貿區已初步探索形成了83項制度創新成果，其中中國首創34項。兩年多來，在這些創新制度的助推下，舟山已成為中國重要油氣產業集聚區。

據統計，2018年浙江自貿區船用保稅燃料油供應量達359萬噸，比2017年的180萬噸增長一倍，佔中國總量30%以上；結算量達566萬噸，佔中國50%以上，超過上海躍升為中國第一加油港。

事實上，在浙江自貿區的版圖上，不僅僅是通江達海，更是融入長三角「聚氣」發展。在新奧舟山LNG接收2號碼頭，各類管網有序排列，未來LNG接收船隻將在這裡停靠，滿載LNG由海進江駛向長江流域，為內陸提供液化天然氣。 新奧（舟山）液化天然氣有限公司副總經理王斌表示，這裡不僅可以停靠江海直達船，也可以停靠為外輪供氣的加注船。二期項目投產後將進一步強化長三角地區氣源保障，屆時年處理設計能力可達500萬噸，遠期可達到1000萬噸。

從沿海小城到海洋經濟發展先行區，如今，伏筆多年的舟山群島新區建設版圖正緩緩打開，舟山充分發揮國家戰略的「叠加效應」，深耕藍色，築夢海洋時代。