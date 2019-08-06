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大陸去年汽車零售額 達4.2兆元

2019-08-06 02:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局日前發布新中國成立70周年經濟社會發展成就報告。報告顯示，中國消費升級類商品快速增長，部分耐用品消費增長較快。2018年汽車類商品零售額為4.2兆元，比1998年增長超過150倍。2018年末全國民用汽車保有量超過2.4億輛。

新華社報導，新中國成立以來，中國消費品市場規模持續擴大，結構優化調整，消費成為經濟增長的主要驅動力。

報告顯示，消費品由數量短缺向供給充裕轉變。2018年末中國城鎮居民平均每百戶電視機、洗衣機和電冰箱擁有量分別為121.3台、97.7台和100.9台，而1981年分別僅為0.6台、6.3台和0.2台。同時，消費品市場快速發展，社會消費品零售總額由1952年的277億元增加到2018年的380987億元，年均增長11.6%。

報告顯示，消費結構轉型調整，服務消費快速增長。餐飲市場保持較快增長，2018年社會消費品零售總額中餐飲收入超過4兆元，是1952年的3029倍。同時，旅遊相關消費需求旺盛。據文化和旅遊部數據顯示，2018年中國人均出遊已達4次，國內旅遊人數超過55億人次，是1994年的11倍；國內旅遊收入超過5萬億元，是1994年的50倍。

此外，文化消費持續增長。據國家電影局統計，2018年總票房超過600億元，比1991年增長超過25倍。2012年以來中國電影市場規模穩居世界第二。

報告還顯示，商業模式創新發展。2018年底，中國網民規模超過8億人，互聯網普及率達59.6%，其中農村網民規模達2.2億人，互聯網普及率為38.4%。2018年全國網上零售額90065億元，比2014年增長2.2倍。

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