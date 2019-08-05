陸股匯雙殺 A股三大股指重挫逾1.6%

2019-08-05 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



A股今（5）日開低走低，三大股指全面重挫，收盤均跌逾1.6%。照片／新浪網 分享 facebook 受貿易戰談判變局影響，A股今（5）日開低走低，三大股指全面重挫，收盤均跌逾1.6%，資金觀望情緒較強；旅遊飯店、海南自貿區、民用航空等族群領跌。另外，國防軍工、農業、黃金概念股走強；科創板由下跌轉而全線上漲。

滬指今日收2,821.50點，跌1.62%；深成指收8,984.73點，跌1.66%；創指收1,531.37點，跌1.63%。

同時，人民幣對美元中間價今日調貶229個基點，報6.9225，為去年12月以來首次跌破6.90關口，且跌幅為2019年5月16日以來最大。上一交易日中間價6.8996。隨後，離岸人民幣跌破7關口，大陸央行一小時後對市場喊話，「有經驗、有信心、有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定」。

新浪財經報導，中信證券認為，美中貿易談判意外反轉，加之政治局會議政策基調寬鬆力度不足以及美國聯準會寬鬆度略低於預期，導致最佳的做多窗口期提前關閉。展望8月，當前市場主要擔憂已經消化，滬指在2,800至2,900仍是市場底線，靜待基本面和流動性空間打開，以時間換空間。

興業證券認為，在宏觀環境面臨壓力背景下，關注新「三駕馬車」方向、政策紅利方向，農村消費、穩定製造業投資、新型補短板基建對經濟托底。積極財政政策方面，7月新發專項債近人民幣3,000億元，年內餘額剩下人民幣4,800多億元，專項債投放方向，如新型基建等值得關注。