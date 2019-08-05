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人民幣貶破7 大陸央行提9大理由維穩

2019-08-05 15:20聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

人民幣對美元匯率今（5）日貶破7關口，大陸央行對市場信心喊話，一口氣列出九大理由來說明人民幣匯率有支撐，並強調有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

大陸央行官網發文稱，人民幣匯率的支撐共有九個理由：大陸經濟基本面良好，經濟結構調整取得積極成效，增長韌性較強，宏觀槓桿率保持基本穩定，財政狀況穩健，金融風險總體可控，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡，外匯存底充足。「有經驗、有信心、有能力保持人民幣彙率在合理均衡水平上基本穩定」

下一步人民幣匯率怎麼走？大陸央行表示，長期取決於基本面，短期內市場供求和美元走勢也會產生較大影響。市場化的匯率形成機制有利於發揮價格槓桿調節供求平衡的作用，在宏觀上有調節經濟和國際收支「自動穩定器」的功能。

大陸央行稱，近年來在應對匯率波動過程中，自己積累豐富的經驗和政策工具，並將繼續創新和豐富調控工具箱，針對外匯市場可能出現的正反饋行為，要采取必要的、有針對性的措施，堅決打擊短期投機炒作，維護外匯市場平穩運行，穩定市場預期。

談對百姓、企業影響，大陸央行表示，過去20多年，人民幣對美元和一籃子貨幣升的時候多、貶的時候少，老百姓主要金融資產在人民幣上，受到最好的保護，其對外的購買力穩步攀升，這些均能從出國旅遊、境外購物、子女海外上學中反映出來。

「不希望企業過多暴露在匯率風險中，支持企業購買匯率避險產品規避匯率風險。」大陸央行稱，同時也要看到，目前人民幣匯率既可能貶值，也可能升值，雙向浮動是常態，不僅是企業，即便更為專業的金融機構也難以預測匯率的走勢。

人民幣對美元匯率5日貶破7關口，大陸央行對市場信心喊話，一口氣列出九大理由來說明...
人民幣對美元匯率5日貶破7關口，大陸央行對市場信心喊話，一口氣列出九大理由來說明人民幣匯率有支撐。照片／新浪網
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