人幣貶破7 人行喊話：像水庫水位有漲落 屬於正常

2019-08-05 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



人民幣匯率今（5）日上午貶破7大關，中國人民銀行（大陸央行）微信公眾號發文稱，「這個7更像水庫的水位，有漲有落，都是正常的。」受單邊主義和貿易保護主義措施及對大陸加徵關稅預期等影響，人民幣貶破7元，但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。

人民幣兌美元中間價今調降至去年12月以來最弱，中間價公布後，離岸人民幣應聲跌破7元關卡。隨後，人行發布文章標題為「人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定」，對市場信心喊話。

人行稱，人民幣匯率「破7」，這個7不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里；7更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

內文指出，大陸實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。回顧過去20年人民幣匯率的變化，會發現人民幣對美元既有過8元多的時候，也有過7元和6元的時候，現在人民幣匯率又回到7元以上。

儘管近期人民幣對美元貶值，但從歷史上看，人民幣總體是升值的。過去20年國際清算銀行計算的人民幣名義有效匯率和實際有效匯率都升值30%左右，人民幣對美元匯率升值20%，是國際主要貨幣中最強勢的貨幣。

人民幣匯率「破7」後走勢會如何？人行表示，人民幣匯率走勢，長期取決於基本面，短期內市場供求和美元走勢也會產生較大影響。大陸製造業門類齊全，產業體系較為完善，出口部門競爭力強，進口依存度適中，人民幣匯率波動對大陸國際收支有很強的調節作用，外匯市場自身會找到均衡。