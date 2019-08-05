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全球央行增持黃金 中國大媽卻觀望

2019-08-05 11:25世界日報 綜合報導

全球央行增持黃金 震驚華爾街的中國大媽卻在觀望 中新社
全球央行增持黃金 震驚華爾街的中國大媽卻在觀望 中新社
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今年以來，黃金市場做多情緒旺盛，國際金價一路上行，第2季更突破每盎司1400美元大關，創六年新高。全球央行繼續看多，大幅增持；但曾經震驚華爾街的中國大媽卻更多傾向觀望。

中新社報導，世界黃金協會近日發布的《黃金需求趨勢報告》顯示，今年上半年全球黃金需求年增8%至2181.7噸，為近三年同期新高。

該報告指出，主要原因之一是各國央行持續購金。統計顯示，第2季各國央行共購入224.4噸黃金。這意味今年上半年，各國央行購金總量達374.1噸，一舉創下世界黃金協會有統計數據以來，全球官方黃金儲備同期最大淨增幅。

中國央行也不例外。根據中國人民銀行披露的數據，截至今年6月底，人行的黃金儲備為1,926.55噸，上半年合計增加黃金儲備74.03噸，並且是自2018年12月以來連續7個月增持。

世界黃金協會中國區董事總經理王立新認為，從數據來看，央行購金成為2019年第2季中國黃金需求的亮點。儲備多元化以及對安全、流動性資產的需求，是央行購金的主要推動力。

值得注意的是，就在各國央行大舉購入黃金的同時，不少中國消費者、特別是大媽卻似乎開始觀望。

現年52歲的廣州大媽李女士表示，她一直熱衷於購買黃金。一方面是對黃金類飾品情有獨鍾，另一方面是看中黃金抗通膨的特性。去年底，她曾用閒錢買入一些黃金首飾，按現在的價格算，每克大概漲了30元人民幣。但最近由於金價太高，她沒有出手買入。

持類似觀點的還有家住北京、現已退休的魏女士。魏女士說，她幾個月前曾給孫子買過鑲金的長命鎖，但近期也沒想買入。買黃金主要是為了保值增值，因此通常會在金價下跌時才買入。

持觀望態度的消費者似乎不在少數。根據中國黃金協會2日披露的數據，今年上半年，中國黃金實際消費量523.5噸，與2018年同期相比下降3.3%。

中南大學金融創新研究中心主任饒育蕾認為，黃金是具有高度穩定性的保值資產，但在家庭資產中的占比不宜過高。普通消費者投資黃金，應以家庭資產的安全性為優先考慮，進行理性消費，控制在家庭資產10%以內為宜。

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