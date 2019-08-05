大陸上半年服貿總額年增2.6% 逆差3.4兆元
大陸商務部今（5）日表示，今年上半年服務貿易總額達人民幣2.61兆元（約新台幣11.9兆元），年增2.6%。其中，出口人民幣9,333.7億元，增9%；進口人民幣1.67兆元，下降0.6%；逆差人民幣7,457.1億元（約新台幣3.4兆元），下降10.5%。
中證網報導，大陸商務部服貿司負責人指出，服務貿易在對外貿易中的占比提高。上半年，服務業快速增長，服務業增加值增幅達7%，拉動服務貿易繼續平穩增長，服務貿易占對外貿易總額比率15.1%，比去年全年高出0.5個百分點。
大陸服務貿易逆差繼續收窄，上半年，服務出口繼續保持快於進口的增長態勢，增速高出進口增速9.6個百分點，推動服務貿易逆差同比下降人民幣874.9億元。以美元計，服務貿易逆差年減208.5億美元，下降15.9%。
知識密集型服務表現搶眼，上半年，高附加值、高技術含量的知識密集型服務進出口快速發展，進出口額達人民幣8,923.9億元，增長9.4%，高於服務進出口整體增速6.8個百分點，占服務進出口總額比率34.2%，年升2.2個百分點。
增長較快的領域主要有，知識產權使用費出口增33%；電信、計算機和信息服務出口增15.7%，進口增19.6%；其他商業服務（含技術、專業和管理咨詢服務、研發成果轉讓費及委託研發等）出口增10.4%；金融服務出口增13.9%，進口增43.9%。
留言