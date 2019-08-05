小微金融論壇 聚焦深化兩岸合作

2019-08-05 00:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「2019第四屆海峽兩岸小微金融發展論壇」3日在浙江台州舉行。來自海峽兩岸的金融界人士和專家學者、企業家代表約400人參會，共商如何進一步深化海峽兩岸小微金融交流和合作，推動民營經濟高質量發展。

新華社報導，台州市委副書記、市長張曉強表示，自2015年12月獲批大陸國家級小微企業金融服務改革創新試驗區以來，台州以服務實體經濟、服務小微企業為出發點和落腳點，發揮「有為政府」和「有效市場」作用，探索形成大陸領先、特色鮮明、多元差異的小微企業金融服務「台州模式」。數據顯示，台州小微企業貸款餘額約占全部貸款餘額的41%，小微企業申貸獲得率達到94.39%。至6月末，台州銀行業金融機構不良貸款率0.74%，關注類貸款占比0.94%。

「『台州模式』借鑒了不少台灣元素。」受訪的多家金融機構負責人表示，台灣、台州地緣相近、人緣相親。該論壇自2012年起舉辦，至今已成為台州小微金融發展的重要智庫，兩岸經濟文化交流合作的名片。

比如，台州借鑒台灣經驗設立了小微企業信用保證基金、台州路橋農商行引進台灣「掃街」等微貸技術、臨海農商行與台灣金融中介機構合作、浙江（台州）小微金融研究院聘請台灣專家為特約研究員等。在論壇的橋梁作用下，兩地持續深入在人才交流、產品創新、學術研討等多個領域開展合作。

近年來，小微企業金融服務迎來發展機遇，大陸金融開放步伐進一步加快。台灣金融業相關專家認為，這對台資金融業是一項重大利好，兩岸應該善用優勢，推進產業和金融合作。

本屆論壇主題是「推進兩岸金融新發展、共話民營經濟新篇章」。論壇期間，台州銀行、浙江泰隆商業銀行與寶碩財務科技股份有限公司，路橋農商行與天逸財金科技服務有限公司分別簽訂了戰略合作框架協議。