上海數字貿易「加速跑」

2019-08-05 00:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海近日推出中國大陸首個「數字貿易發展行動方案」，提出到2021年，上海數字貿易進出口總額將從2018年的260億美元增至400億美元，同時打造5家估值超過百億美元的數字貿易龍頭企業、培育500家規模以上的數字貿易重點企業。上海數字貿易發展由此開始「加速跑」。

中新社報導，據上海市商務委的統計數據，2018年上海實現數字貿易出口額170億美元，同比增長率高於16%，占全市服務貿易出口比重接近30%；數字貿易進口額達到90億美元，同比增長15%，數字貿易進出口額均在全大陸名列前茅。上海數字貿易主要涉及雲服務、數字內容、數字服務的行業應用、跨境電子商務4個領域。

目前，上海數字貿易市場主體基本形成，優刻得、七牛雲等本地企業已成長為中國大陸領先的雲計算服務商，亞馬遜、微軟等全球知名雲服務供應商也紛紛在上海設立營運中心、研發中心。閱文集團、喜馬拉雅、嗶哩嗶哩等已成為中國大陸領先的數字內容標竿企業。

大陸國內外主要數字服務提供商，如IBM、SAP、阿里、百度等均在上海設立地區總部。攜程集團、支付寶、阿里體育等一批致力於數字技術和垂直領域相融合的龍頭企業和高成長型企業在上海快速發展，覆蓋旅遊、體育、金融、健康等多個領域。

上海市商務委主任科員楊曜表示，上海數字內容領域占大陸市場份額較高，其中網路文學占比達90%、網路遊戲占比超30%、網路視聽產業占比達25%。集傳統服務外包和技術貿易於一身的數字服務更是上海服務貿易的強項，業務規模位列大陸前列，服務領域覆蓋製造、交通、檢驗檢測、製藥、專業服務、金融、教育等，已形成完整的數字服務體系。