陸遊戲海外收入 去年近百億美元

2019-08-05 00:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸近年積極發展遊戲產業，推進遊戲業者到海外市場拓展商機。中國音像與數字出版協會理事長孫壽山在「2019中國國際數字娛樂產業大會」上表示，2018年，中國大陸遊戲產業海外市場銷售收入達到95.9億美元，已經跨入遊戲出口大國行列。

新華社報導，中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會和國際數據公司近日聯合發布「2019年1-6月中國遊戲產業報告」顯示，今年上半年中國大陸自主研發遊戲海外市場實際銷售收入達55.7億美元，同比增長20.2%，高於自主研發遊戲大陸國內市場收入增速。其中，角色扮演類、策略類和多人競技類遊戲最受歡迎，收入合計占海外總收入的83%。

孫壽山在「2019中國國際數字娛樂產業大會」上指出，近年來大陸國產遊戲自主研發能力快速進步，特別是行動遊戲高速發展，這極大提升了大陸國產遊戲在海外的市場占有率和影響力。「2018年，中國遊戲產業海外市場銷售收入達到95.9億美元，已經跨入遊戲出口大國行列。」

「目前國產遊戲在東南亞、歐美、日韓、俄羅斯和中東地區，已經擁有大量粉絲，形成海外市場多點開花的良好局面。」孫壽山說。

據業內人士介紹，目前大陸國產遊戲出海，歐美、日韓仍為主力市場，中東、東南亞、拉美等地區也具備一定發展優勢，擁有更大發展空間。傳統意義上的遊戲發達市場，美國、日韓、西歐位列中國大陸遊戲出海市場前三，這些區域的用戶對遊戲質量要求較高，也側面證明中國大陸遊戲產品質量的提升。

值得關注的是，大陸國產遊戲出海也並非易事，其風險和挑戰同樣不容忽視。目前雖然許多大陸國產遊戲成功進入海外市場，但具有國際影響力的作品依然有限。

為此，專家建議，大陸國產遊戲企業要理性進入自己擅長的領域，打造真正具有競爭力的遊戲精品，在產品製作、運營模式和技術研發應用上下功夫。