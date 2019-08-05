ChinaJoy 「主機御三家」首次齊聚

2019-08-05 00:01 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十七屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）正在上海火熱舉行，吸引玩家前來零距離體驗全球最新遊戲產品，搶先試玩。對許多玩家而言，今年的ChinaJoy無疑是歷屆以來期待最多、最為熱鬧的一屆。 「中國國際數碼互動娛樂展覽會」2日在上海開幕。展覽涵蓋遊戲、動漫、互聯網影視與音樂、電子競技等數字娛樂產業領域。圖為一位打扮成蜘蛛俠的參觀者駐足觀看鋼鐵俠造型展品。 新華社 分享 facebook

中新社報導，被稱為「主機御三家」的任天堂、微軟、索尼今年首次齊聚ChinaJoy，刷爆玩家粉絲的「朋友圈」。「行走」的馬里奧、皮卡丘與伊布，「精靈寶可夢」、「塞爾達傳說：曠野之息」遊戲試玩。以紅為主色調的任天堂展台人氣爆棚，各有所好的玩家粉絲自覺有序地在體驗區外排起了長龍。

隊伍間，玩家Lynx表示，自己對任天堂的「馬里奧」系列情有獨鍾，「聽說任天堂來ChinaJoy了，專程趕過來的，我特別喜歡馬里奧，就想來試玩一下。」

除了高人氣的「主機御三家」，今年ChinaJoy還雲集了暴雪、萬代南夢宮等全球知名遊戲企業，紛紛帶來了各自最頂尖的遊戲發展成果以及最新遊戲產品，吸引大批玩家流連於此。

在暴雪遊戲中國運營團隊負責人魏愷看來，中國大陸的遊戲市場及玩家群體經過10多年的發展發生巨大變化，出現許多新的遊戲玩法和玩家社區；最近幾年，手遊更是給中國大陸遊戲市場帶來一片新天地，讓更多人有機會接觸遊戲，將遊戲視為休閑娛樂、擴大社交圈的一種日常生活方式。「未來我們也會在手機端開發更多類型的遊戲，以適應現在的玩家社群對遊戲產品的需求」。

今年ChinaJoy上還湧現一批融入中華傳統文化的大陸國產遊戲，圈粉之餘也令玩家感慨：「國產遊戲更有文化韻味了」。

為何鍾情於「中國風」題材？金山集團副總裁、西山居CEO郭煒煒在受訪時表示，西山居是在中國大陸本土環境下成長起來的，選擇武俠主題是一代「西山居士」的志向所在。西山居的「劍俠情緣」系列遊戲已經發展20多年，不僅積累16歲到40歲幾代「劍俠粉」，他們的足跡遍布世界各地。

年輕人比我們想像中的更喜歡傳統文化。在業內人士看來，大陸國產遊戲開始進入新精品時代，考慮遊戲的世界觀和文化內涵，大陸國產遊戲的未來還有很大的空間。