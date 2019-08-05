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打造台企物流基地 閩攜手中鋼

2019-08-05 00:03聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

作為中國大陸東南沿海最大的礦石碼頭，福建交通集團羅嶼港口正聯合中鋼集團打造台企散貨物流儲運基地。

中新社報導，裝載著7.42萬噸加拿大鐵礦石的馬紹爾群島籍「大邦」輪，2日順利靠泊福建交通集團羅嶼港口9號泊位並卸船作業。這是中鋼集團在羅嶼港口的首票進口鐵礦石保稅儲運中轉業務，也是台灣企業進口鐵礦石首次在中國大陸港口實現保稅中轉。

報導引述關人士稱，此次「大邦」輪順利靠泊作業，是中鋼集團在散貨物流新嘗試，也是雙方在羅嶼港口著力打造台灣企業散貨物流儲運基地的創新舉措。羅嶼港口是福建省首個鐵礦石散貨交易市場，目標是建成中國大陸東南最大鐵礦石中轉基地和亞太混礦中心。

今年以來，羅嶼港口與中鋼集團多次就鐵礦石物流模式開展對接洽談。7月26日，羅嶼港口鐵礦石順利對台首航，這是東南沿海港口首次向台灣發運鐵礦石。

羅嶼港口規劃建設15個5萬到40萬噸級散貨泊位，先期建設8個5萬到40萬噸級散貨泊位。目前，該港口已建成兩個泊位，其中9號泊位為30萬噸級散貨卸船泊位，10號泊位為10萬噸級散貨裝船泊位。

中鋼集團是台灣最大鋼鐵企業，所需鐵礦石基本依靠進口。因航道水深和碼頭泊位限制，外貿進口大噸位鐵礦石船舶無法直接到達其生產基地。此次「大邦」輪在羅嶼港口卸載的鐵礦石，將直航到中鋼集團在台中和高雄的生產基地。

業界人士認為，此次保稅中轉的物流模式，將使中鋼集團有效降低原材料物流成本和提高原材料保障供應能力。

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