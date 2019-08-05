廣州固定資產投資增速 6年新高

2019-08-05 00:03 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州市政府發布信息顯示，今年上半年廣州「穩投資」結碩果，固定資產投資3033.63億元（人民幣，下同），同比增長24.8%，增速創6年新高，規模和增速均排名廣東省第一。

新華社引述廣州市發改委相關官員表示，廣州投資呈現出速度更快、結構更優、動力更均衡、成效更明顯的態勢。廣州加大地鐵、高快速路等基礎設施補短板力度，基礎設施投資占固定資產投資比重達29.7%，同比提高2.2個百分點，增速達34.6%；高技術製造業投資占工業投資比重達48.2%。基礎設施投資、工業投資、房地產投資均增長20%以上，國有投資和民間投資增長均超過40%。

今年以來，廣州市全力推進重點項目「攻城拔寨」行動。今年安排「攻城拔寨」重點項目1499個，年度計畫投資4461億元，約占固定資產投資年度計畫的70%。上半年全市「攻城拔寨」重點項目完成投資2477.5億元，完成年度計畫的55.5%，同比提高9.5個百分點，超額完成「時間過半、任務完成過半」的目標。

為加快項目推進，廣州印發實施「2019年重點項目『攻城拔寨、落地生根、開花結果』工作方案」。此外，加大教育、醫療、文化、民政社保等社會民生領域補短板力度，全年安排244個項目，已完成投資167.2億元。

據廣州市工信局指出，上半年高新技術產品產值占規模以上工業總產值比重為48.5%，同比提高1個百分點。上半年廣州市軟件和信息服務業增加值同比增長19.1%，高技術製造業增加值同比增長20.6%，樹根互聯、中望龍騰、明珞軟控等工業軟件龍頭企業收入同比增長30%以上。上半年，平板電腦、集成電路、新能源汽車、鋰離子電池等新產品產量分別同比增長307.7%、131.1%、52.2%、17.3%，人工智能、工業互聯網、高端芯片等產業規模增長25%以上。

廣州新興產業不斷壯大，新業態新模式增勢良好。廣州市發改委的數據顯示，上半年8大新興產業增加值增長6.7%，比規上工業增加值增速高3個百分點，其中智能裝備與機器人增長15.6%，軌道交通增長8.1%。廣汽新能源汽車項目投產，帶動廣汽集團新能源車銷量增長135%。