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大陸台商仲裁時 如何申請財產保全？

2019-08-05 08:25聯合新聞網 永然文化出版

李永然律師

一、台商運用仲裁解決民事爭議，也要進行財產保全

台商欲運用仲裁解決民事爭議，仍須考慮防止債務人脫產，此時必須運用「保全程序」。按大陸《民事訴訟法》第101條規定：「利害關係人因情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補損害的，可以在……申請仲裁前向被保全財產所在地、被申請人住所地或者對案件有管轄權的人民法院申請採取保全措施。申請人應當提供擔保，不提供擔保的，裁定駁回申請。人民法院接受申請後，必須在四十八小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。申請人在人民法院採取保全措施後三十日內不依法……申請仲裁的，人民法院應當解除保全。」。由前開規定可知，大陸台商可運用「財產保全」，俾防止債務人脫產。而台商究竟應如何申請財產保全？筆者願藉本文予以剖析。

二、仲裁之財產保全的種類

首先談到仲裁之財產保全的種類，如依於申請仲裁前或仲裁後提出，可分以下兩種：

(一)當事人在仲裁申請前提出財產保全的申請：

當事人可以在向仲裁機構提出仲裁申請前，提出財產保全的申請，但當事人必須於人民法院採取保全措施後「三十日」內申請仲裁；倘未於三十日內提出申請，則人民法院即應解除財產保全。又申請人在規定的時間內申請，則該申請仲裁即自動轉為「仲裁中財產保全」。

（本文出自《台灣．大陸仲裁實務法律手冊》，未經同意禁止轉載。）
（本文出自《台灣．大陸仲裁實務法律手冊》，未經同意禁止轉載。）
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(二)當事人在仲裁程序中申請財產保全。

三、因仲裁申請財產保全的應注意事項

其次，仲裁申請財產保全，因「國內仲裁」、「涉外仲裁」而有不同，筆者僅提出以下四點：

(一)當事人申請財產保全的，仲裁委員會應當將當事人的申請依照大陸《民事訴訟法》相關規定提交「人民法院」（大陸《仲裁法》第28條）。但因「國內仲裁」、「涉外仲裁」其管轄法院也不同，分述如下：

1.國內仲裁：在國內仲裁過程中，當事人申請財產保全，經仲裁機構提交人民法院的，由被申請人住所地或被申請保全之財產所在地的「基層人民法院」裁定並執行（大陸《最高人民法院關於人民法院執行若干問題的規定（試行））法釋【1998】15號》第11條）。

2.涉外仲裁：當事人申請財產保全，「涉外仲裁機構」應當將當事人的申請，提交被申請人住所地或者財產所在地的「中級人民法院」裁定（大陸《民事訴訟法》第272條）。

(二)仲裁過程中，當事人申請財產保全的，應當透過仲裁機構向「人民法院」提交「申請書」及「仲裁案件受理通知書」等相關材料，人民法院裁定採取保全措施或裁定駁回申請的，應當將「裁定書」送達當事人，並通知仲裁機構（大陸《最高人民法院關於人民法院辦理財產保全若干問題的規定法釋【2016】22號》第3條）。

(三)人民法院接受財產保全申請後，應當在「五日」內作出裁定；需要提供擔保的，應當在提供擔保後「五日」內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當在「五日」內開始執行；但如果是「情況緊急」的，則必須在「四十八小時」內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行（大陸（最高人民法院《關於人民法院辦理財產保全若干問題的規定》法釋【2016】22號）第4條）。

(四)申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因財產保全所遭受的損失。

四、結語

由以上說明可知，不僅民事訴訟有「財產保全」程序的規定，仲裁一樣也有財產保全程序，台商一定要懂得運用，才能確保債務人不致有脫產的情形發生。

（本文作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律中心創辦人）

台商欲運用仲裁解決民事爭議，仍須考慮防止債務人脫產，此時必須運用「保全程序」。 ...
台商欲運用仲裁解決民事爭議，仍須考慮防止債務人脫產，此時必須運用「保全程序」。 圖／聯合報系資料照片
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（本文出自《台灣．大陸仲裁實務法律手冊》，未經同意禁止轉載。）

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