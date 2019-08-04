香港6月憂鬱 旅客卻步消費跌

2019-08-04 15:04 世界日報 香港新聞組╱香港4日電



香港日前發布一系列6月旅遊及消費數據：訪港旅客人次約514萬，環比下降77萬人次；零售業總銷貨價值臨時估計為352億港元，同比下跌6.7%；酒店入住率為87%，同比下降3個百分點。

新華社引述香港業界人士指出，香港6月以來頻發的暴力事件、示威衝突，導致6月旅遊、消費下跌明顯。香港旅遊發展局公布的數據顯示，上半年訪港旅客人次接近3500萬，比去年同期上升近14%，其中，1月訪港旅客人次接近680萬。

「但6月12日是轉折點。」香港立法會旅遊界議員姚思榮說，今年前五個月，訪港旅客人次比較理想，赴港客源穩定，訪港旅行團也維持了一定比例的增長，高鐵和港珠澳大橋這兩大交通也帶動更多遊客來港。

但6月起，香港陸續發生多起暴力事件，引發海內外遊客對安全的憂慮，降低了遊客的訪港意願。他說，不僅內地旅客害怕，海外遊客更怕。不是推遲訪港，就是乾脆不來了。有旅行社告訴他，這段時間，東南亞旅客有五成退團。

根據旅遊業公布的一系列最新數據，姚思榮說，如果暴力事件持續，訪港旅客人次繼續走低，將直接挫傷酒店業、零售業等旅遊業相關行業，並影響9月下旬至11月上旬的商務旺季，對香港整體經濟造成較大衝擊。

香港餐飲聯業協會有限公司會長黃家和說，受示威活動影響，6月香港零售及餐飲整體消費額下跌10%，在部分直接受示威影響的地區，當地商戶生意跌幅甚至超過25%。黃家和預計未來三至六個月，香港整體消費將下跌15%。

香港特區政府統計處日前公布的數據顯示，香港零售業銷售跌幅明顯：與去年同期相比，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值下跌超過17%，服裝下跌約8%。