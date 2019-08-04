親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

利奇馬颱風生成！北部東半部周四五慎防大雨

高雄知名自助餐廳竄肥鼠 阿北一把捏住牠

香港6月憂鬱 旅客卻步消費跌

2019-08-04 15:04世界日報 香港新聞組╱香港4日電

香港日前發布一系列6月旅遊及消費數據：訪港旅客人次約514萬，環比下降77萬人次；零售業總銷貨價值臨時估計為352億港元，同比下跌6.7%；酒店入住率為87%，同比下降3個百分點。

新華社引述香港業界人士指出，香港6月以來頻發的暴力事件、示威衝突，導致6月旅遊、消費下跌明顯。香港旅遊發展局公布的數據顯示，上半年訪港旅客人次接近3500萬，比去年同期上升近14%，其中，1月訪港旅客人次接近680萬。

「但6月12日是轉折點。」香港立法會旅遊界議員姚思榮說，今年前五個月，訪港旅客人次比較理想，赴港客源穩定，訪港旅行團也維持了一定比例的增長，高鐵和港珠澳大橋這兩大交通也帶動更多遊客來港。

但6月起，香港陸續發生多起暴力事件，引發海內外遊客對安全的憂慮，降低了遊客的訪港意願。他說，不僅內地旅客害怕，海外遊客更怕。不是推遲訪港，就是乾脆不來了。有旅行社告訴他，這段時間，東南亞旅客有五成退團。

根據旅遊業公布的一系列最新數據，姚思榮說，如果暴力事件持續，訪港旅客人次繼續走低，將直接挫傷酒店業、零售業等旅遊業相關行業，並影響9月下旬至11月上旬的商務旺季，對香港整體經濟造成較大衝擊。

香港餐飲聯業協會有限公司會長黃家和說，受示威活動影響，6月香港零售及餐飲整體消費額下跌10%，在部分直接受示威影響的地區，當地商戶生意跌幅甚至超過25%。黃家和預計未來三至六個月，香港整體消費將下跌15%。

香港特區政府統計處日前公布的數據顯示，香港零售業銷售跌幅明顯：與去年同期相比，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值下跌超過17%，服裝下跌約8%。

香港港珠澳大橋
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

川普揮大棒 貿易戰火再起中國哪個省份最傷？

2019-08-04 11:53

陸企人物／荒山建廠 史學蓮養出全聚德鴨

2019-08-04 13:27

【彭博專欄】陸利率不動 笑看各國零和遊戲

2019-08-04 00:31

大摩將成陸第四家外資控股券商

2019-08-04 00:30

人行下半年工作 四點新意

2019-08-04 00:29

台商二代深耕廣西 喊團結最重要

2019-08-04 00:26

中越蓬勃庶民經濟 東興看得到

2019-08-04 00:26

科創板超猛 所有股票翻倍漲

2019-08-03 23:26

六券商看A股 本月迎反彈

2019-08-03 23:23

中國養老商機大 外資搶進

2019-08-03 23:19

全球央行增持黃金 震驚華爾街的中國大媽卻在觀望

2019-08-03 16:11

馬化騰會晤國資委主任 加速「央企+互聯網」混改模式

2019-08-03 14:42

陸股一周／川普再開鍘 陸股聞聲倒

2019-08-03 13:46

香港動盪 華人擬抄底房市

2019-08-03 13:35

經貿談判當天… 上海部門大裁員？思科：部分調整

2019-08-03 13:10

董座失言 大族市值一天少百億

2019-08-03 00:21

特派員在現場／小龍蝦經濟學 發燒

2019-08-03 00:21

騰訊代理 陸版Switch有影

2019-08-03 00:20

人行提出下半年八大工作重點 擴大金融對外開放

2019-08-02 22:24

傳廣州10.5代面板廠求售 法人：是對的策略

2019-08-02 21:07

中美貿易戰升溫 人民幣收跌創逾八個月新低

2019-08-02 17:50

中美貿易戰火再起 港股重挫647點

2019-08-02 16:46

美擬加關稅 陸商務部：嚴重違背兩國元首共識

2019-08-02 16:15

貿易戰火又起 人民幣兌美元創8個月低位

2019-08-02 11:16

川普加徵關稅貿易戰再起 陸港股開盤急挫

2019-08-02 09:51

熱爆！高溫經濟興起

2019-08-02 01:57

太古可口可樂中國總部 將遷上海浦東

2019-08-02 01:57

大陸二手車熱 7月成交量上升

2019-08-02 01:49

新疆口岸 連4月增長

2019-08-02 01:49

香港降息 陸按兵不動

2019-08-02 01:47

滴滴攜手英國石油 攻充電站

2019-08-02 01:46

A股權重 MSCI有望調升

2019-08-02 01:46

雷射顯示廠打造故宮燈光秀

2019-08-02 01:46

專利糾紛 光峰槓上台達電

2019-08-02 01:46

聯準會降息 大陸央行跟不跟？

2019-08-01 18:19

胖手指或遭錯殺？中國旺旺股價一度暴跌近8％

2019-08-01 17:05

滬指兩連跌 低收23點

2019-08-01 16:29

精博台商專欄／境外公司要熟悉金融新規

2019-07-29 23:33

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31
看更多

熱門文章

上海也確定！陸「調整團客配額」人數曝光 湖北省周一開會

2019-08-04 10:24

反送中旺角大遊行 示威者占領鬧區進擊旺角

2019-08-03 16:31

港警開始清場 發射催淚彈驅散示威者

2019-08-03 22:13

禁自由行後開第二槍 大陸8省市緊縮團客配額

2019-08-04 00:48

銀行業罷工？香港多家銀行宣布8月5日彈性上班

2019-08-03 18:53

反送中／港警大搜捕 612以來至少200人被捕

2019-08-04 13:22

尖沙咀旺角南北包抄 港警狂打催淚彈清場

2019-08-03 23:48

旺角再遊行兵分兩路 大批民眾轉往尖沙咀

2019-08-03 18:14

川普揮大棒 貿易戰火再起中國哪個省份最傷？

2019-08-04 11:53

全球央行增持黃金 震驚華爾街的中國大媽卻在觀望

2019-08-03 16:11

港示威拆五星旗 中共政法委轉發報導稱違法

2019-08-03 23:43

旺角遊行 五星旗被蒙面人扯下丟入海中

2019-08-03 20:16

八五全港大罷工山雨欲來 就等雲開

2019-08-03 23:54

業者憂陸客8月卡關9月減半 金門縣持續溝通盼分開處理

2019-08-03 18:21

尖沙嘴警民衝突 港警拘捕至少20人

2019-08-04 09:17

中共五星旗被拋落海 港府：挑戰國家主權 強烈譴責

2019-08-04 09:56

逾百人包圍尖沙嘴警署 警署內車輛遭破壞

2019-08-03 21:11

示威者堵路 紅磡海底隧道一度癱瘓

2019-08-03 19:45

「721元朗黑夜」6日點擊破67萬！影片還加英文字幕 網狂熱：讓它在國外爆

2019-08-03 21:25

大陸限縮來台自由行 柯文哲：這是不智的行為

2019-08-03 22:14

因應陸客縮減 林佳龍：擬以行政手段鬆綁印、菲客入境

2019-08-03 18:25

反送中／將軍澳遊行 起步前1小時已聚集大批人潮

2019-08-04 14:19

大陸自由行限縮 盧秀燕：兩岸緊張地方也只能自救

2019-08-03 18:52

示威者向尖沙嘴警署扔石頭 警方舉黑旗

2019-08-03 20:35

警告反送中 新華社：破壞「一國兩制」將受歷史審判

2019-08-04 09:31

陸客來台人數驟減 北市最傷

2019-08-04 00:46

陸客緊縮… 林瑞陽宜蘭團生變 花蓮「剉著等」

2019-08-03 23:46

數百港人美領館抗議：擾亂香港安寧

2019-08-04 00:26

旺角遊行 主辦單位稱12萬人參與

2019-08-03 19:58

科創板超猛 所有股票翻倍漲

2019-08-03 23:26

香港六月憂鬱 旅客卻步、消費下跌

2019-08-04 00:26

港警獅子山下動武 黃大仙居民蒙催淚彈雨

2019-08-04 04:17

和平訴求「不用磚頭」建制派9萬人集會挺港警

2019-08-03 23:58

旺角遊行再衝突 警催淚彈清場

2019-08-03 23:56

【彭博專欄】陸利率不動 笑看各國零和遊戲

2019-08-04 00:31

將軍澳、港島西今遊行集會 警署外水馬陣嚴防

2019-08-04 09:44

八省陸客團傳將限縮 廣東可能砍八成

2019-08-04 00:46

明全港罷工、罷市、罷課 挑戰北京底線

2019-08-04 13:08

陸團來台限縮 業者平常心：選前是陸客淡季

2019-08-03 23:46

大陸人年吃小龍蝦可繞赤道3圈 業者豆漿養蝦催商機

2019-08-04 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top