馬化騰會晤國資委主任 加速「央企+互聯網」混改模式

2019-08-03 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



大陸國務院國資委黨委書記、主任郝鵬7月31日在國資委會見了騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰。郝鵬表示，中央企業深入踐行新發展理念，堅定不移加大開放合作力度，近年來與騰訊公司的合作不斷深化，特別是騰訊公司參與的中國聯通混合所有制改革取得了積極成效，希望雙方繼續加強合作，進一步完善公司治理，實現互利共贏。

根據國資委網站消息，郝鵬強調，國資委將始終堅持「兩個毫不動搖」，推動中央企業與各種所有制企業深化合作，國資委鼓勵支援中央企業與騰訊公司等互聯網企業加強務實合作，將人工智慧、大數據等與實體經濟深度融合，推動傳統產業轉型升級、大力發展戰略性新興產業，培育壯大經濟發展新動能。

馬化騰詳細介紹了騰訊公司與中央企業的合作進展，並闡述了對中央企業深化混合所有制改革的意見建議。他表示，騰訊公司與中央企業具有廣闊的合作空間，希望進一步拓展合作領域，充分運用騰訊公司的連接能力，發揮資訊技術優勢，助力中央企業加快實現數位化轉型升級，持續增強核心競爭力。

郝鵬此前還會見了阿里巴巴集團董事局主席馬雲等人。當時郝鵬表示，國資委支持中國央企與阿里加強務實合作，推動數字經濟與實體經濟融合創新，加快產業轉型升級。