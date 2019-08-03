香港動盪 華人擬抄底房市

2019-08-03 13:35 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／洛杉磯報導



香港反送中事件愈演愈烈，南加華人密切關注事態發展同時，緊盯香港房市，等候抄底買入時機。有華人表示，受供求關係影響，香港房價近10年穩步增長，投資機會難覓。專家則指出，北京稍有不慎，香港經濟恐大受影響。

香港房價高昂，從2005年起穩步上揚。香港聯交所上市公司美聯物業顯示，香港2005年房價為平均每平方呎3793美元，2019年攀升至每平方呎1萬3606美元。

房市研究機構Demographia 2019年發布的國際房市可支付情況報告（International Housing Affordability Study），連續第九年將香港評選為全球房市可支付最糟糕之首，三口之家想要買房，以當地收入計算，需要無開銷地連續儲蓄21年。

7月初剛從香港飛回洛杉磯的香港大學榮譽校友、長堤州立大學退休教授陳鈞銘表示，他近期除了密切關注反送中事態進展，其餘時間就是看香港房市。陳鈞銘早有在香港投資房產的打算，但苦於香港房價只漲不跌，且長年處於高位，投資機會難覓。他認為，在高價位時期買房，首先，成本高會影響日常退休生活；其次，風險不小，不知房市泡沫何時被戳破。

如今受到「反送中」事件影響，陳鈞銘研判香港房價可能回落，對於希望在香港買房的南加民眾來說，這將是難得的出手時機。香港大學校友、在南加投資商業地產的莊天琳也有同感，她表示，早有在香港投資房地產的打算，近期也在緊盯香港房市動態；不過截至8月2日，香港房市仍然穩定，買入時機還未出現。

莊天琳強調，她不是想發「動亂財」，她也期盼「反送中」事件不會繼續惡化，盡早平息。她畢竟還有親戚朋友在香港，現在每天生活在恐慌中，自己也寢食難安。但如果時機出現，她一定會出手在香港抄底買房。

洛杉磯加大（UCLA）中國研究中心客座教授（Visiting professor）梁福麟表示，香港現在聚集全世界目光，北京不敢動用解放軍鎮壓，也害怕會對香港經濟造成不可逆的影響。試想，倘若解放軍出動，在香港投資、做生意的商人們必定恐慌；倘若掀起大規模撤資潮，香港房市乃至香港經濟恐一夜崩塌。