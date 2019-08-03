親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高雄知名阮綜合醫院兄弟鬩牆 白色巨塔爆經營權之爭

台商資金回流破5000億 蘇貞昌報喜：提前達陣

香港動盪 華人擬抄底房市

2019-08-03 13:35世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

香港反送中事件愈演愈烈，南加華人密切關注事態發展同時，緊盯香港房市，等候抄底買入時機。有華人表示，受供求關係影響，香港房價近10年穩步增長，投資機會難覓。專家則指出，北京稍有不慎，香港經濟恐大受影響。

香港房價高昂，從2005年起穩步上揚。香港聯交所上市公司美聯物業顯示，香港2005年房價為平均每平方呎3793美元，2019年攀升至每平方呎1萬3606美元。

房市研究機構Demographia 2019年發布的國際房市可支付情況報告（International Housing Affordability Study），連續第九年將香港評選為全球房市可支付最糟糕之首，三口之家想要買房，以當地收入計算，需要無開銷地連續儲蓄21年。

7月初剛從香港飛回洛杉磯的香港大學榮譽校友、長堤州立大學退休教授陳鈞銘表示，他近期除了密切關注反送中事態進展，其餘時間就是看香港房市。陳鈞銘早有在香港投資房產的打算，但苦於香港房價只漲不跌，且長年處於高位，投資機會難覓。他認為，在高價位時期買房，首先，成本高會影響日常退休生活；其次，風險不小，不知房市泡沫何時被戳破。

如今受到「反送中」事件影響，陳鈞銘研判香港房價可能回落，對於希望在香港買房的南加民眾來說，這將是難得的出手時機。香港大學校友、在南加投資商業地產的莊天琳也有同感，她表示，早有在香港投資房地產的打算，近期也在緊盯香港房市動態；不過截至8月2日，香港房市仍然穩定，買入時機還未出現。

莊天琳強調，她不是想發「動亂財」，她也期盼「反送中」事件不會繼續惡化，盡早平息。她畢竟還有親戚朋友在香港，現在每天生活在恐慌中，自己也寢食難安。但如果時機出現，她一定會出手在香港抄底買房。

洛杉磯加大（UCLA）中國研究中心客座教授（Visiting professor）梁福麟表示，香港現在聚集全世界目光，北京不敢動用解放軍鎮壓，也害怕會對香港經濟造成不可逆的影響。試想，倘若解放軍出動，在香港投資、做生意的商人們必定恐慌；倘若掀起大規模撤資潮，香港房市乃至香港經濟恐一夜崩塌。

香港反送中洛杉磯
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

經貿談判當天… 上海部門大裁員？思科：部分調整

2019-08-03 13:10

兩岸人物／虹軟鄧暉 狂熱攝影愛好者

2019-08-03 00:21

兩岸人物／中微董座 突破歐美封鎖

2019-08-03 00:21

董座失言 大族市值一天少百億

2019-08-03 00:21

特派員在現場／小龍蝦經濟學 發燒

2019-08-03 00:21

騰訊代理 陸版Switch有影

2019-08-03 00:20

貴陽衝5G 邁向「中國數谷」

2019-08-03 00:19

稱冠大陸 雲南上半年GDP增9.2%

2019-08-03 00:18

人行提出下半年八大工作重點 擴大金融對外開放

2019-08-02 22:24

傳廣州10.5代面板廠求售 法人：是對的策略

2019-08-02 21:07

中美貿易戰升溫 人民幣收跌創逾八個月新低

2019-08-02 17:50

中美貿易戰火再起 港股重挫647點

2019-08-02 16:46

美擬加關稅 陸商務部：嚴重違背兩國元首共識

2019-08-02 16:15

貿易戰火又起 人民幣兌美元創8個月低位

2019-08-02 11:16

川普加徵關稅貿易戰再起 陸港股開盤急挫

2019-08-02 09:51

熱爆！高溫經濟興起

2019-08-02 01:57

太古可口可樂中國總部 將遷上海浦東

2019-08-02 01:57

大陸二手車熱 7月成交量上升

2019-08-02 01:49

新疆口岸 連4月增長

2019-08-02 01:49

香港降息 陸按兵不動

2019-08-02 01:47

滴滴攜手英國石油 攻充電站

2019-08-02 01:46

A股權重 MSCI有望調升

2019-08-02 01:46

雷射顯示廠打造故宮燈光秀

2019-08-02 01:46

專利糾紛 光峰槓上台達電

2019-08-02 01:46

聯準會降息 大陸央行跟不跟？

2019-08-01 18:19

胖手指或遭錯殺？中國旺旺股價一度暴跌近8％

2019-08-01 17:05

滬指兩連跌 低收23點

2019-08-01 16:29

美銀美林：大幅調低今年香港GDP增長至0.8％

2019-08-01 15:56

大陸五百強企業掌舵者 逾200人出身自軍旅

2019-08-01 14:51

滴滴出行攜手英國石油 攻新能源車充電站

2019-08-01 14:51

香港第二季經濟增長預估0.6% 特區政府坦承表現欠佳

2019-08-01 12:21

低迷中見曙光…中國製造業PMI升 3個月首見

2019-08-01 11:25

中美貿談結束人民幣微跌陷觀望

2019-08-01 11:24

大陸7月財新製造業PMI升至49.9 需求疲弱

2019-08-01 11:00

香港金管局跟進宣布降息1碼

2019-08-01 10:17

人民幣中間價下調97點

2019-08-01 10:03

A股開市走低 有色金屬股挫逾1%

2019-08-01 09:49

廣東社會融資 增1.45兆人民幣

2019-08-01 02:08

廣州新設外商 上半年增14.1%

2019-08-01 02:08
看更多

熱門文章

孫大千批王丹：沒勇氣回大陸搞革命 卻把別人推火坑

2019-08-03 08:04

香港逾4萬公僕集會 聲援反送中

2019-08-03 00:31

中國國產航母 第7次海試

2019-08-02 16:43

香港公務員集會提出五大訴求 人潮蔓延至對面馬路

2019-08-02 19:55

香港公務員聲援「反送中」集會：袖手旁觀有負市民所託

2019-08-02 20:32

陸客團真的要砍 已知8省緊縮、廣東省配額大減8成

2019-08-03 11:45

網友發動香港七區「三罷」集會 包括迪士尼大門口

2019-08-02 17:52

駐港部隊將對香港實施戒嚴？ 陸外交部：謠言用心險惡

2019-08-03 11:04

影／96歲楊振寧談長壽秘訣：基因、經濟條件和走路

2019-08-02 16:02

香港馬鞍山警署被圍 警清場一度發射胡椒彈

2019-08-03 09:39

習近平晉升10上將 去年遭美制裁的李尚福在列

2019-08-02 16:36

全世界都要聽我的！陸貧困山村 用「它」壟斷整個產業

2019-08-03 11:00

香港反送中示威 川普首度以「騷亂」稱呼

2019-08-02 16:18

反送中罷工 香港社福界2000人響應

2019-08-02 18:57

董建華指台策劃反送中 陸委會：含血噴人

2019-08-02 21:10

陸客團遊 傳也將限縮來台

2019-08-03 00:29

美擬加關稅 陸商務部：嚴重違背兩國元首共識

2019-08-02 16:15

影／中共空軍宣傳片 中俄轟炸機聯合巡航畫面首公開

2019-08-02 16:08

聲援反送中集會和平落幕 「這是對公務員最大的保障」

2019-08-02 22:04

香港護照持有人獲免簽證 前往伊朗21天

2019-08-02 16:50

香港5日大罷工 官方電台節目製作人工會響應

2019-08-02 16:31

逾4萬人參加香港公務員「與民同行」集會

2019-08-02 22:59

美國會兩黨議員呼籲 禁售裝備給香港警察

2019-08-03 09:53

與父玩「飛高高」遊戲 天花板風扇削3歲女童頭骨險亡

2019-08-02 19:39

傳廣州10.5代面板廠求售 法人：是對的策略

2019-08-02 21:07

香港反送中旺角遊行下午舉行 部署3000警力嚴陣以待

2019-08-03 10:09

逾萬醫護人員 促港府撤訴遭控暴動罪護士

2019-08-03 00:29

李尚福去年遭美制裁 中美貿易戰雪上加霜

2019-08-02 16:40

香港反送中未降溫 蓬佩奧盼勿以暴力發展

2019-08-02 19:21

反送中野火延燒 中共黨媒：堅決支持港府止暴制亂

2019-08-03 10:01

上訴成功 反送中旺角遊行下午登場

2019-08-03 09:52

中美貿易戰升溫 人民幣收跌創逾八個月新低

2019-08-02 17:50

港警查獲危險物品：示威升級武力針對警員

2019-08-02 21:12

香港民意研究所：近7成港人反對修訂逃犯條例

2019-08-02 19:47

蔡批陸戰略性錯誤 陸嗆歷史決定對錯

2019-08-03 00:29

外媒：聯國糧農組織總幹事選舉中 中國砸重金「侵略式競選」

2019-08-03 07:32

中美貿易戰火再起 港股重挫647點

2019-08-02 16:46

香港85大罷工教聯會反對教師參與 商界憂心拖垮經濟

2019-08-03 10:42

香江風情／被捕「勇武者」 來自社會各階層

2019-08-03 00:29

淘寶集運籲勿買頭盔雨傘 恐遭列入警方黑名單

2019-08-03 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top