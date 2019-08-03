經貿談判當天… 上海部門大裁員？思科：部分調整

2019-08-03 13:10 世界日報 中國新聞組／北京3日電



中美在上海進行第12輪經貿談判的當天，網傳美國網路設備製造商思科（Cisco）一大早對在上海的研發部門裁員，甚至有截圖指思科對被裁員工進行N+7的賠償，「人均達100萬」。對此，思科回應表示，目前正進行全球業務調整，會有部分員工受到影響，但並非像傳言稱整個部門被「一鍋端」；另網上滿天飛的截圖是不實信息。

綜合報導指出，近日網上流傳思科在上海的研發部門裁員，原因是做美國戶外光纖盒子的產品被淘汰了。除了上海分公司，思科此次裁員的事業還包括思科於2014年收購的美國機頂盒公司「科學亞特蘭大」。

網上並流傳一張疑似思科員工發出的截圖，內容顯示思科不是上海公司全部被裁，是東銀中心一個負責銷售的部門被裁，因該部門的產品被淘汰。並指思科給每個被裁員工的補償是N+7，被裁的員工至少有100萬元人民幣(約14萬美元)的補償，兩年後還可申請再回思科。

AI財經報導，思科回應稱，思科在上海的研發中心共有2000多人，在近期思科的全球業務調整中，會有部分員工受到影響，但並非是整個部門被「一鍋端」，並表示「作為一家科技公司，不轉型調整，毋寧死」、「思科上海研發辦公室基本沒有影響，而且還剛公布了幾個新任總監和技術負責人被晉升的消息」。