大陸二手車熱 7月成交量上升

2019-08-02 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年下半年，「國六」排放標準率先在中國大陸一些城市落地，二手車市場表現如何？二手車拍賣平台—天天拍車二手車數據研究院1日發布的《2019年7月個人賣車大數據報告》顯示，7月以來，中國大陸二手車成交量呈上升趨勢；環比6月上漲近10%。當月，二手車的最高成交價達150萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，受國六政策和廠商清庫存等因素影響，上半年二手車市場增速放緩，一些有購置二手車需求的買家們大多持幣觀望。7月的大數據顯示，當月車商拿車的活躍度和數量持續提升，每天拿車的車商數、車商出價次數、車商的拿車數量均呈上升趨勢。

大數據報告統計了7月車系成交情況，福特福克斯銷量最吸睛，此外，別克凱越、大眾POLO、大眾朗逸、雪佛蘭科魯茲等車型位列銷量排行榜前十。據悉，當月成交價排名前三的車售價均超120萬元，其中，一輛法拉利California T以150萬高價拔得頭籌；位居其後的是一輛奔馳S級，成交價為130萬；雷克薩斯LX名列第三，成交價為120.75萬。

在7月二手車各分類車型3年保值率排名中，日系、德系車憑藉穩定性強、耐用、節油等性能，保值率亮眼。小型車中，本田飛度3年保值率奪冠；緊湊型車豐田雷淩第一；中大型車3年保值率冠軍為雷克薩斯ES；SUV車型的3年保值冠軍為豐田漢蘭達。

在二手車品牌銷量方面，據統計，7月國產汽車品牌跌出銷量排行前十榜單，而寶馬、奧迪身影出現；大眾品牌的車賣得最多，位居其後的品牌分別是本田、豐田、別克等。

關於二手車車齡分布，二手車車源整體車齡偏短，超兩成新車磨合3年就被賣掉；10年以上車齡的二手車所占比率最小，只有13.5%。與此同時，二手車里程呈縮短趨勢，里程在5萬-10萬公里的二手車占比最高，為38.5%；20萬公里以上的二手車占比僅為4.9%。與6月相比，「90後」賣車人群比率持續擴大，占比提升了0.7%。