香港降息 陸按兵不動

2019-08-02 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



美國聯準會宣布降息1碼後，香港金融管理局昨（1）日跟進宣布降息1碼，但中國人民銀行（大陸央行）按兵不動，未進行逆回購操作放錢。分析師認為，人行最快可能要到8月中旬，屆時7月經濟數據出爐後，才決定是否加碼貨幣寬鬆政策。

人民銀行授權中國外匯交易中心公布的人民幣中間價昨日貶值97個基點，報6.8938，並未出現大幅波動。在公開市場操作上，人行也選擇繼續按兵不動。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，因此不進行逆回購操作（放錢）。值得注意的是，自7月23日以來，人行就暫停了逆回購操作。

對於人行是否跟進降息的問題，海通證券首席經濟學家姜超認為，大陸國內貨幣政策主要還是依據國內情況而定，當前大陸貨幣市場資金利率處在利率走廊下限附近，仍將維持合理充裕，進一步寬鬆的空間不大。

他認為，未來大陸貨幣政策的重點並非直接降息，而是透過「利率併軌」疏通貨幣政策傳導、引導銀行貸款報價利率更加市場化。

中泰證券在研報中認為，8月並非繳稅的大月，貨幣缺口並不大，因此短期內無論是降準，還是公開市場操作投放的必要性都不強。恐怕至少要等到8月15日中期借貸便利（MLF）到期的時間點，才會看到人行的應對措施，屆時7月經濟和金融數據均已出爐，這些指標才是人行是否要跟隨加碼寬鬆的關鍵因素。