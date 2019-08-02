專利糾紛 光峰槓上台達電

大陸光峰科技是一家雷射顯示企業，與台達電因專利權而摃上。圖中今年北京故宮的元宵節燈會首度對外開放，是由光峰科技點亮。 中新社 分享 facebook 科創板公司光峰科技面對台達電控告的三起侵權訟訴約人民幣4,843萬元（約新台幣2.2億元），光峰科技決定反擊，控告台達電侵犯其兩項專利共19產品，涉及人民幣5,600萬元（約新台幣2.5億元）。

台達電昨（1）日表示，今年6月4日向廣州知識產權法院遞交起訴書，控告深圳光峰科技股份有限公司的產品在光學系統相關發明專利項目中侵權。

法院於當日受理，並於7月17日受理台達電保函並凍結光峰科技之銀行資金人民幣3,000萬元（約新台幣1.3億元）。

台達電強調，公司始終支持並捍衛智慧財產權，由於本案已正式立案並於廣州知識產權法院審理中，台達電不再發表評論。

針對這次反告，光峰科技表示，「在快速發展和競爭激烈的科技領域，專利訴訟已成為科技創新企業的常態化業務行為，面對台達電提起的三起侵權訴訟，一方面光峰科技積極應對，另一方面努力維護自身權益。」

科創板日報報導，這次光峰科技反告台達電等侵權共計涉及專利兩項，19款不同型號雷射顯示產品，案由均為台達電（上海）銷售、中達視訊製造的侵權型號產品，以及超網科技未經許可進行銷售。

這些案件均尚未開庭審理，但光峰科技與台達電子的專利之爭，背後折射了雷射顯示行業的激烈競爭。

雷射顯示技術應用範圍廣泛，在電影、電視、戶外展示、AR顯示等家用商用教育領域全方位覆蓋，行業前景廣闊。

以電影為例，數據顯示2018年底大陸電影放映廳安裝雷射電影放映設備的比例為39%，雷射電影放映仍有一定的增長空間。

而奧維雲網（AVC）也預測，大陸雷射電視2021年市場銷量將達73.5萬台，三年複合增長率約為64.87%。大陸雷射工程投影機2021年市場銷量將達8.1萬台，三年複合增長率可達24.47%。

光峰科技在招股書中也呈現業內的激烈競爭形勢，招股書指出，雷射顯示是顯示器件行業中蓬勃發展的新領域，眾多國際公司、本土企業迅速進入該領域，市場競爭逐步加劇。

鑑於行業內競爭日趨激烈，眾多廠商希望透過螢光雷射顯示核心技術建立競爭優勢。

若公司未能有效保護自有智慧財產權免受他人侵犯，或因疏漏在產品開發過程中侵犯了他人的智慧財產權，將可能面臨智慧財產權訴訟或糾紛的風險，對公司的業務發展和財務狀況造成不利影響。