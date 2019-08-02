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A股權重 MSCI有望調升

2019-08-02 01:46經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

MSCI官網昨（1）日宣布，8月指數季度調整將於歐洲時間8月7日公布結果。該指數調整結果將於8月27日收盤後正式生效。根據此前公布的方案，MSCI將在8月的指數季度調整中將大陸大盤A股的納入因子由10%提升至15%。

上證報報導，市場分析，A股「入摩」增加成分股即將邁入第二階段。A股納入MSCI權重提高有望吸引大量海外資金，相關指數成份股或將率先受益。隨著A股在MSCI相關指數中的權重提升，長期投資者更加重視大陸投資政策的決策。

MSCI中國區研究主管魏震認為，投資者應對以下兩個要點進行關注：一、大陸配置的權重大小，這包括在全球和新興市場策略中的配置；二、如何在政策基準指數中實施這一配置。

MSCI今年納入A股計畫分三階段，第一階段在5月28日，已將A股的納入因子從5%提高至10%。8月為第二階段10%升至15%；第三階段在11月，在半年度指數審議中，將把相關指數中所有大型股A股三納入因子從15%升至20%。

展望後市，分析人士稱A股納入權重的提高預計帶來人民幣千億資金湧入，；從長遠來看，A股國際化進程加快，外資和機構的占比提升，將優化A股投資結構，讓A股市場更成熟。

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