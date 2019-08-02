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滴滴攜手英國石油 攻充電站

2019-08-02 01:46經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

英國石油（BP）在廣州建設的首個樁站已經接入滴滴旗下品牌小桔充電平台，並試營運。...
英國石油（BP）在廣州建設的首個樁站已經接入滴滴旗下品牌小桔充電平台，並試營運。 網路照片
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大陸網路叫車公司滴滴出行昨（1）日宣布，與英國石油（BP）成立合資公司，共同在大陸建設開發和運營新能源車充電樁站，為滴滴提供高效、便利的充電服務。此次合作也是BP開拓大陸新能源車充電市場的重要信號。

騰訊網報導，BP在廣州建設的首個樁站已經接入滴滴旗下的小桔充電平台並進行試營運。成立合資公司後，充電樁站建設和營運將加快步伐。此次合作小桔車服以租車為主線，打造汽車、養車、能源「三大引擎」的戰略落地。小桔充電作為能源業務領域之一，將通過大數據和流量賦能合作夥伴，共同提升充電行業水平。

BP是世界領先的石油和天然氣企業之一，總部位於倫敦，在全球超過70個國家從事生產和經營活動。近年來，鑑於全球新能源車市場迅速發展，BP也積極投身到電動車行業。截止目前，BP已陸續投資英國最大的電動車充電公司Chargemaster；以色列超快速充電電池公司StoreDot；移動充電公司Freewire Technologies等充電領域相關的企業。

選擇與滴滴深度合作，是BP開拓大陸新能源車充電市場的重要信號。BP集團下游業務首席執行官凃帆表示，大陸是世界最大的新能源車市場，在商業模式的創新與規模化應用方面，提供巨大的機遇，因此這是應對這個快速變化市場的絕佳合作。此舉有助於BP進一步在全球拓展高級移動出行業務，從而促進能源轉型、為低碳世界開發解決方案。

滴滴出行董事長兼CEO程維表示，雙方將充分發揮各自優勢，共同完善充電網絡建設，推動大陸新能源汽車普及和發展。未來，小桔車服還將通過租車的方式，提升汽車資產利用率，同時整合車源、能源、維保、保險等各個環節，降低車主使用成本。

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