熱爆！高溫經濟興起

2019-08-02 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



熱到男人穿裙子？今夏，高溫持續占據全球網絡熱搜，並催生出一些新奇的高溫經濟，以及意外走紅的「降溫神器」。

中新社報導，隨著近日多地頻現高溫，男士褲裙在電商平台銷量陡升。尤其是7月26日當天，淘寶上男士褲裙銷量較前一日暴漲92%。隨著更多人湧入電商平台搜索「男士褲裙」，這一略顯新奇的穿搭正在成為今夏男士著裝的新潮流。

淘寶服飾工作人員說，褲裙的出現，讓男性消費者在保持禮貌性著裝的同時，還兼顧防曬和散熱的功能。也有專家解讀稱，從生理健康角度看，夏天，男生比女生更應該穿裙子。

同樣經歷熱浪席捲的還有歐洲大陸。5月至今，歐洲迎來史上最熱夏天。據外媒報導，當地時間7月25日，法國、荷蘭、德國和比利時的當天最高氣溫均超40℃。

家庭空調擁有率不足5%的歐洲居民紛紛開始尋找「降溫神器」，中國物美價廉的風扇意外走俏。據阿里巴巴旗下跨境零售電商平台速賣通的數據顯示，在法國，5月到7月，該平台上中國風扇的銷售額同比去年增長了283%，接近去年的4倍。 在法國、荷蘭、德國、比利時，太陽能、便攜式和迷你成為速賣通平台搜索熱詞。

6月，迷你冷風扇、小型鋰電池手持風扇和USB電風扇，來自荷蘭和德國的日均訪問量環比增長超過130%。 很多海外消費者評論稱，感謝中國生產的這些「降溫神器」，幫助他們度過難熬夏天。

尤其是在沒有空調的公交、地鐵上，一隻無需插電的手持小風扇羨煞旁人。