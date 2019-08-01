聯準會降息 大陸央行跟不跟？

2019-08-01 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



分析師認為，美國降息有利於人民幣匯率回穩，人民幣匯率進一步寬鬆的空間不大。聯合報系資料照片 分享 facebook 美國聯準會宣布降息0.25個百分點（1碼），香港金融管理局今（1）日跟進宣布跟進降息1碼，但中國人民銀行（大陸央行）按兵不動，未進行逆回購操作。分析師認為，美國降息有利於人民幣匯率回穩，人民幣匯率進一步寬鬆的空間不大。

人民銀行授權中國外匯交易中心公布的人民幣中間價今日貶值97個基點，報6.8938，並未出現大幅波動。在公開市場操作上，人行也選擇繼續按兵不動。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，因此不進行逆回購操作。

值得注意的是，自7月23日以來，人行就暫停了逆回購操作。

對於人行是否跟進降息的問題，海通證券首席經濟學家姜超認為，大陸國內貨幣政策主要還是依據國內情況而定，當前大陸貨幣市場資金利率處在利率走廊下限附近，仍將維持合理充裕，進一步寬鬆的空間不大。

他認為，未來大陸貨幣政策的重點並非直接降息，而是透過「利率併軌」疏通貨幣政策傳導、引導銀行貸款報價利率更加市場化、達到降低實體融資成本的目的。

中泰證券在研報中認為，8月並非繳稅繳準的大月，貨幣缺口並不大。因此短期內無論是降準，還是公開市場操作投放的必要性都不強。恐怕至少要等到8月15日MLF（中期借貸便利）到期的時間點，才會看到人行的應對措施，屆時7月經濟和金融數據均已出爐，這些指標才是人行是否要跟隨加碼寬鬆的關鍵因素。

中信證券首席宏觀分析師明明認為，由於考慮聯準會偏鷹派，人行的跟隨有可能推遲，而且根據政治局會議的精神，大陸利率政策可能會儲備到未來經濟下行壓力更大的時候，所以長期來看，全球低利率仍然是大趨勢，但目前仍然沒有明顯突破的信號。

國金證券邊泉水宏觀團隊發布的報告研判，人行可能在9月以後降息（降息方式以降低 OMO 利率、SLF 利率以及 MLF利率等貨幣市場利率為主，降低貸款基準利率的可能性不大），且人行降息主要考慮的是大陸國內因素，聯準會降息所產生的外溢效應，並不是大陸央行考慮降息的主因。